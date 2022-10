“Ognuno per la sua strada”, indiscrezione: la situazione tra Alberto e Charlene

Secondo una rivista Charlene di Monaco avrebbe deciso di prendere una strada diversa rispetto quella di suo marito Il Principe Alberto. Ecco l’indiscrezione.

Charlene di Monaco è la principessa del Principato di Monaco, moglie del Principe Alberto sposato nel 2011 e i due sembrano aver deciso di prendere due strade completamente diverse.

La donna da qualche mese è tornata a Palazzo Grimaldi dopo aver passato un lungo periodo ricoverata all’interno di una clinica svizzera per via di alcuni problemi, che sono stati dichiarati, di salute.

Charlene di Monaco: ecco il motivo per cui ha preso una strada diversa dal marito

Secondo quanto riportato dai giornali negli scorsi mesi, la principessa Charlene, originaria del Sud Africa, dopo aver effettuato un viaggio nel suo paese natale, si sarebbe contagiata contraendo un virus che l’ha costretta a curarsi e a stare lontano da Palazzo per molti mesi.

Il suo allontanamento ha creato molti sospetti, infatti la donna nelle rare volte che si è mostrata in pubblico o che è stata immortalata dai paparazzi durante il suo periodo di degenza, ha sempre avuto una mascherina sul viso.

Sebbene potesse essere una sorta di precauzione per via della pandemia Covid-19 in corso, l’uso della mascherina si è prolungato anche quando ha fatto visita ai suoi famigliari e pertanto sono cominciate a rumoreggiare alcune voci di corridoio.

Secondo queste, la donna, sarebbe stata ricoverata per via non di una malattia, ma per un’operazione chirurgica finita male che l’avrebbe completamente sfigurata in volto e quindi si sarebbe recata in questa clinica per rimodellare i suoi connotati.

Uno dei primi giornali che parlò di questa ipotesi fu il magazine Neue Post che si chiese per quale motivo la donna si fosse allontanata dal Palazzo Reale dopo il suo presunto intervento al viso subito a Dubai.

Da questo, altri siti di gossip e tabloid del Paese e di tutto il mondo hanno cominciato a parlare di un intervento finito male e della voglia di Charlene di rimanere segregata per non farsi vedere in pubblico.

Intervistato da Paris Match, il Principe Alberto aveva confermato la versione dei medici di corte, ossia che la donna era stata ricoverata per via di un’infezione contratta in Sud Africa e che questa l’aveva molto debilitata e pertanto stava recuperando le forze.

L’abbandono di Charlene da Palazzo Grimaldi è stato molto discusso anche per via del fatto che i suoi figli in questo periodo sono stati cresciuti dalle sorelle del Principe Alberto e si era vociferata anche una crisi di coppia.

L’indiscrezione sulla separazione

Qualora si fosse rivelata vera, l’affidamento dei due bambini sarebbe passata in automatico proprio alle due principesse. Ma Charlene, una volta riapparsa in pubblica si è ritenuta quasi offesa per via delle insinuazioni del suo rapporto coniugale.

Adesso, però, a tornare sull’argomento ci ha pensato il giornale tedesco, Echo Der Frau che ha svelato che tra la coppia ci sono dei problemi che però non comporterebbero una separazione coniugale.

“Charlene e Alberto si separano a Palazzo, ognuno per la sua strada”

con questo titolo, la rivista spiega che la principessa avrebbe scelto, con l’approvazione di suo marito, di lasciare Palazzo Grimaldi e di trasferirsi altrove.

La meta scelta dalla donna è la sua residenza a Roc Agel, in una casa situata al sud della Francia proprio per via del fatto che nonostante sia riapparsa in pubblico la sua salute è ancora cagionevole.

Inoltre, la rivista Point de Vue ha ripreso la notizia affermando che la principessa abbia preso questa decisione per guarire e farsi curare tramite trattamento da una sorta di forma di depressione che è scaturita dal suo periodo lontano dalla sua famiglia.

Per spegnere qualsiasi insinuazione sul periodo di degenza di sua moglie, il Principe Alberto, intervistato da People ha dichiarato che la donna era talmente sopraffatta e debole che non riusciva più a svolgere i suoi compiti famigliari e di corte e che aveva bisogno di aiuto.