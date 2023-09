Oggi la camera ardente al Senato per Giorgio Napolitano

Allestita la camera ardente nella sala Nassiriya per Giorgio Napolitano. Anche Papa Francesco prega davanti al feretro: gli omaggi di Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e Mario Draghi.

La sala rimarrà aperta oggi fino alle 18, domani il secondo giorno di camera ardente allestita per il presiedete emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Anche Papa Francesco a sorpresa è arrivato dopo il suo viaggio in Francia a rende omaggio. La Russa commenta: “E’ la prima volta del Papa al Senato”.

Oggi la camera ardente al Senato per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano

I vertici del governo italiano, presenti alla camera ardente allestita in Senato per Giorgio Napolitano, si sono raccolti in un lunghissimo momento di silenzio e di preghiera per il presidente emerito della Repubblica. La camera ardente come detto in sala Nassiriya, è stata aperta alle 11 al pubblico, e oggi sarà aperta fino alle 18.

Presenti tantissimi volti noti della politica; tutte le cariche istituzionali sono passate dal Senato per dare l’ultimo saluto a Napolitano. Da Fini a Casini, fino a Lorenzo Fontana. Poi gli esponenti del Pd Finocchiaro, Zanda, Verini e Rossomando. Mario Monti ricorda il presidente come un politico che ha condotto il suo lavoro con grande stile e rigore. In mattinata presto il primo a porgere omaggio a Clio Maria Bittoni è stato Sergio Mattarella, giunto al Senato intorno alle 10.

Successivamente è stato il turno di Giorgia Meloni, che ha reso omaggio davanti al feretro e si è trattenuta per rendere omaggio insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa. A sorpresa anche Papa Francesco ha fatto ingresso nella sala sulla sedia a rotelle; poi il Pontefice si è alzato in piedi sul suo bastone ed è andato a salutare i familiari di Napolitano. I figli Giulio e Giovanni, la moglie Clio e i nipoti. Il papa si è fermato a pregare davanti alla bara per diversi minuti. Il Papa è stato accolto al Senato dagli applausi della gente posizionata dietro le transenne di Corso Rinascimento.

Ignazio La Russa ha commentato l’arrivo del Papa, sottolineando come questa sia stata la prima volta di Papa Francesco al Senato: “Il Santo Padre ha per la prima volta varcato la soglia di Palazzo Madama, lo ha fatto per rendere omaggio al presidente emerito e a tutta Italia”.

Clio Napolitano lascia la camera ardente: domani i funerali di Stato

Presenti stamattina anche la leader del Pd Elly Schlein e del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. Anche Paolo Gentiloni è arrivato a Roma stamattina per essere presente alla camera ardente. Presente anche la comunità ebraica di Roma capeggiata dal presidente Victor Fadlun, e l’ex rabbino Riccardo Di Segni.

Nel pomeriggio Clio Napolitano ha lasciato la camera ardente, che oggi continuerà ad essere aperta fino alle 18. Domani invece l’orario di apertura sarà dalle 10 del mattino fino alle 16. Martedì avranno luogo i funerali di Stato.

Vittorio Sgarbi, presente anche lui in mattinata, ha ricordato come Napolitano impedì alla Finanza di entrare in Parlamento nel 1993 ai tempi di Tangentopoli. Un gesto di garantismo forte, ricorda Sgarbi, era molto forte.