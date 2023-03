Oggi è il World Backup Day: “Ricordati di salvare ogni 5 minuti!”

Oggi si celebra il World Backup Day, una giornata dedicata al backup dei dati. Un’attività essenziale che garantisce la protezione e la sicurezza delle informazioni importanti, ma che a volte viene dimenticata.

La data selezionata per questa celebrazione è il 31 marzo. Questa giornata mira a cogliere l’attenzione delle persone e a far loro comprendere l’importanza del backup. Senza di questo infatti non potremmo archiviare, file, foto e video importanti.

La frase “ricordati di salvare ogni 5 minuti!” racchiude perfettamente l’essenza di questa giornata.

La perdita dei dati

Il backup dei dati rappresenta un’operazione fondamentale per preservare informazioni e documenti che rischiano di andare perduti a causa di malfunzionamenti tecnici, errori umani o attacchi informatici. In un’epoca in cui la tecnologia è sempre più presente nella vita quotidiana, la sicurezza dei dati assume un ruolo cruciale.

Purtroppo, la perdita di dati rappresenta un rischio concreto per chiunque utilizzi dispositivi digitali. I dati memorizzati sui nostri computer, smartphone e tablet possono essere persi in qualsiasi momento a causa di problemi hardware o software, o a causa di attacchi informatici come virus o malware.

Per questo motivo, il World Backup Day viene celebrato ogni anno dal 2011 proprio per sensibilizzare le persone sull’importanza del backup dei dati.

Il backup dei dati consiste nell’effettuare una copia di tutti i dati importanti presenti sui propri dispositivi digitali, in modo da poterli recuperare in caso di perdita o cancellazione accidentale. Questa operazione può essere effettuata in diversi modi, ad esempio attraverso l’utilizzo di hard disk esterni, di servizi cloud o di software specifici.

In conclusione, il World Backup Day rappresenta un’importante iniziativa volta a sensibilizzare le persone sull’importanza del backup dei dati. Ricordarsi di effettuare regolarmente una copia di sicurezza dei propri dati può evitare gravi inconvenienti e prevenire la perdita irreparabile di informazioni preziose.

I consigli degli esperti

La pratica del backup frequente, come suggerito dall’espressione “salvare ogni 5 minuti”, è fondamentale per evitare di perdere informazioni importanti in caso di guasto del sistema o di un attacco informatico.

Questo tipo di backup frequente garantisce che, anche in caso di perdita di dati, si possa facilmente recuperare la versione più recente e aggiornata delle informazioni. In questo modo sarà possibile evitare la tragedia di perdere i propri dati.

Ne sono a conoscenza gli studenti universitari nel corso della stesura della tesi, o chi archivia minuziosamente le proprio foto o i propri video nella memoria di un telefono. Basta un attimo, un calo di tensione e i dati del pc sono magicamente svaniti. Basta una caduta e addio a tutte le foto di una vital

Per questo motivo, il World Backup Day è una giornata importante che ci ricorda di fare un backup dei nostri dati più frequentemente.

I dati in merito

È possibile reperire le informazioni in questione tramite la rete internet, poiché esse sono disponibili online. Secondo quanto riportato, circa il 30% della popolazione non ha mai effettuato un backup dei propri dati, esponendosi così a potenziali rischi e pericoli.

Inoltre, dai dati raccolti emerge che il 29% dei cosiddetti “piccoli disastri” si verifica involontariamente, in quanto basta un momento di distrazione per cancellare definitivamente un documento che ci ha richiesto giorni di lavoro, o per distruggere un file audio o video che avevamo voluto conservare come ricordo, o ancora per cancellare una fotografia di una vacanza che non potremo più replicare.

Insomma, tutto questo può essere evitato in pochi minuti. Sul web ci sono tanti siti che permettono con una semplice registrazione di creare un archivio virtuale e intoccabile. Si può anche utilizzare un hard disk esterno per evitare questi inconvenienti. Le scelte sono tante, l’importante è ricordarsi di “salvare ogni 5 minuti“.