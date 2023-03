Ancona, avvocata accoltellata al collo ed alla schiena da un suo assistito

Era semplicemente il suo assistito, ma qualcosa è andato storto e, in un raptus di follia, lui l’ha accoltellata. È accaduto ad Ancona e la vittima, che è riuscita a salvarsi, è un’avvocatessa.

La donna si era recata a casa dell’uomo che, lei stessa, segue come tutore. Cerchiamo di capire cosa è successo nello specifico.

Ancona, avvocato accoltellata

Lei è l’avvocato che lo segue come tutore, lui il suo assistito. Ma la follia ha avuto la meglio quando lei si è recata a casa sua. Un raptus e uno scatto d’ira: l’uomo ha preso un coltello ed ha aggredito la donna, ferendola alla schiena ed al collo.

Lei, anche se con ferite profonde ed ancora sanguinante, è riuscita a scappare in strada e a chiedere aiuto, mettendosi così in salvo, prima di esser prontamente soccorsa e ricoverata all’ospedale “Riuniti Torrette” di Ancona. Il tutto è accaduto in provincia di Ancona, a Filottrano.

L’uomo, con problemi fisici e di carattere psichico, dopo l’aggressione è stato fermato dalle Forze dell’ordine direttamente a casa sua. Intorno alle ore 16 di ieri pomeriggio è avvenuta la tragedia. L’avvocato 35enne, si è recata in casa dell’uomo del quale è tutore e, stando ad una prima ricostruzione, non si conosce ancora la motivazione, ma l’uomo, un 60enne, ha afferrato un coltello ed ha iniziato a colpirla alle spalle ed al collo.

In una dinamica tutta ancora da ricostruire, la donna è riuscita a scappare e a fuggire via dalla casa dell’uomo, nonostante fosse ferita in modo grave ed anche sanguinante. È arrivata in strada e, in quel momento, era arrivato sotto casa del 60enne un taxi sanitario che avrebbe dovuto trasportare l’uomo in ospedale proprio per le sue terapie che segue con cadenza.

Un 60enne l’ha ferita al collo ed alla schiena

Ma trovandosi la donna sanguinante davanti, non ha esitato ad aiutarla, a prestarle soccorso e ad accompagnarla in ospedale prontamente. Dall’altro lato, invece, sono stati allertati immediatamente i Carabinieri per quanto era successo e, dalla locale stazione di Osimo e da quella proprio di Filottrano (luogo dove è avvenuta la tragedia), sono intervenuti. Per soccorrere la donna è arrivata anche un’ambulanza che l’ha trasportata in ospedale.

La donna, sotto choc, è stata ricoverata e, le coltellate per fortuna non hanno raggiunto o lesionato organi vitali. Anche il 60enne, in evidente e forte stato di agitazione, è stato ricoverato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri che dovranno chiarire l’intera dinamica della vicenda e, soprattutto, il movente che ha portato il 60enne ad agire in questa maniera.

Su di lui pende l’accusa, ora, di tentato omicidio e, nel frattempo, anche l’arma con la quale ha accoltellato la donna, è stata recuperata e posta sotto sequestro.

Stando ad una prima ricostruzione, l’avvocato, in qualità di tutore, stava aiutando l’uomo ad uscire da una brutta situazione. Il 60enne, malato oncologico e con diversi problemi, quando la donna lo ha raggiunto in casa, ha preso un coltello e l’ha ferita, come dicevamo, sia alla schiena che al collo.

L’avvocatessa è, ora, in ospedale, ma non è in pericolo di vita, ma fortemente sotto choc.