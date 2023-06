Offerta limitata che conquista i clienti: messo in vendita a soli 2,99 all’Eurospin

Eurospin ha lanciato un’offerta limitata dedicata all’estate e agli amanti dell’abbronzatura. Ecco di cosa si tratta.

Con l’arrivo dell’estate e le prime giornate al mare, sono in molti ad approfittare per conquistare l’abbronzatura perfetta. A questo scopo, molti utilizzano l’olio abbronzante. Comunque, per proteggersi adeguatamente dal sole e dai raggi UV, dannosi per la pelle, pur continuando ad abbronzarsi nel modo giusto, è importante scegliere prodotti di qualità. E la nuova offerta limitata Eurospin calza a pennello.

Offerta limitata Eurospin: olio abbronzante a 2,99 euro

L’olio abbronzante perfetto riduce la secchezza della pelle, protegge dal sole a seconda del grado di protezione richiesto, rende la pelle più morbida e luminosa, e in alcuni casi può addirittura minimizzare le smagliature. È per questo che l’ultima offerta limitata di Eurospin sta facendo impazzire molti amanti dell’abbronzatura.

Il noto marchio di supermercati ha infatti lanciato un’offerta super conveniente su 2 prodotti abbronzanti, entrambi a soli 2,99 euro. L’offerta è valida dall’8 al 18 giugno.

Il primo è l’olio solare abbronzante della Near Your body SUN. Si tratta di un olio abbronzante con bassa protezione solare, solo 6, pertanto è indicato per pelli già in parte abbronzate. Questo olio contiene ingredienti naturali come Olio di Argan e vitamina E, oltre a filtri solari UVA e UVB. È dermatologicamente testato e resiste all’acqua.

Il secondo prodotto in offerta a 2,99 euro è l’acqua solare abbronzante della stessa marca. Si tratta di un’acqua abbronzante che contiene estratto di Carota e Aloe Vera, e ha un profumo gradevolissimo al cocco.

Questo prodotto non contiene filtri solari, ma è l’ideale per chi cerca di tanto in tanto un sollievo rinfrescante mentre si abbronza sotto il sole estivo. La pelle risulterà nutrita, fresca e profumata. Comunque, visto che non contiene filtri solari, è sempre bene abbinare questa acqua abbronzante ad una crema solare con protezione adeguata.

Come utilizzare i prodotti abbronzanti

Come si utilizzano questi due prodotti? Le istruzioni sulle confezioni indicano che vanno spruzzati sul corpo prima di esporsi al sole e l’applicazione va ripetuta frequentemente, specialmente dopo aver sudato o aver fatto il bagno.

I prodotti in questione non vanno spruzzati sul viso e non devono entrare in contatto con gli occhi. Se ciò dovesse accadere, è importante risciacquare gli occhi subito.

Nonostante uno dei due prodotti illustrati, l’olio, contenga filtri solari, è importante ricordare che non è ragionevole né salutare esporsi al sole per troppo tempo, in quanto è un pericolo per la nostra salute.

Inoltre, per lo stesso motivo, è preferibile utilizzare questi prodotti esponendosi al sole nelle ore meno calde della giornata. Nelle ore più calde è meglio utilizzare una crema solare con filtro elevato.

Infine, i prodotti possono macchiare, pertanto è consigliabile evitare l’eventuale contatto diretto con i tessuti.

Affrettati: l’offerta è limitata

Come abbiamo considerato, la nuova offerta Eurospin è davvero utile e conveniente. Se ne si vuole approfittare, tuttavia, occorre affrettarsi: l’offerta è valida fino al 18 giugno e i prodotti sono disponibili in numero limitato.

Quindi, se stai cercando l’olio abbronzante perfetto per proteggere e nutrire la tua pelle durante l’esposizione al sole, non perdere l’opportunità di approfittare dell’offerta di Eurospin.

I due prodotti offerti, l’olio solare abbronzante e l’acqua solare abbronzante, ti permetteranno di ottenere l’abbronzatura desiderata e allo stesso tempo proteggere la tua pelle dai danni dei raggi UV.

Ricorda sempre di seguire le istruzioni per un’applicazione corretta e sicura. Buona abbronzatura!