Ocean Viking: la Francia invita l’Italia a rispettare gli impegni UE

Un caso che continua a creare scompiglio quello della Ocean Viking, la nave Ong respinta a Catania. La Francia, però, lancia un avvertimento all’Italia, invitandola a cambiare idea sull’apertura dei porti.

L’imbarcazione Ong, Ocean Viking, con a bordo più di 200 migranti si trova ancora nelle acque territoriali italiane, ma è stata mandata oltre verso la Francia.

Ecco perché il portavoce del governo francese Olivier Véran invita pubblicamente l’Italia a rispettare i suoi impegni con l’Europa, denunciando il comportamento sbagliato da parte del governo italiano, che rifiuta di accogliere i migranti a bordo.

La Francia accusa l’Italia: “Comportamento inaccettabile”

La situazione migranti resta ancora una questione molto spinosa per l’Italia: dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Catania dalla nave Humanity 1 e dalla Geo Barents, ora la nave norvegese Ocean Vikings è stata inviata verso la Francia.

Una decisione che fa discutere e fa restare a bocca aperta proprio i vertici francesi, che hanno dichiarato di essere pronti ad accogliere i 234 migranti a bordo ma puntano il dito contro il governo italiano.

Infatti, il portavoce del governo francese Olivier Véran ha invitato l’Italia a fare il suo dovere, con parole molto incisive che potrebbero creare le prime tensioni tra le due nazioni.

Il portavoce di governo, infatti, ricorda al governo Meloni di rispettare gli accordi presi con l’Unione Europea sulla questione migranti:

La nave si trova attualmente nelle acque territoriali italiane, ci sono regole europee estremamente chiare che sono state peraltro accettate dagli italiani che sono, di fatto, i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria. L’attuale atteggiamento del governo italiano è inaccettabile

Al momento di queste parole molto forti, Olivier Véran afferma che i meccanismi diplomatici con l’Italia sono ancora in atto, quindi non si può andare oltre. Intanto, rassicura che nessuno dei migranti sulla Ocean Viking verrà lasciato a sé stesso, tutte le operazioni necessarie per trarli in salvo saranno fatte.

Le parole di Giorgia Meloni

Sulla questione Ocean Viking, ovviamente, si è espressa Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio del nostro Paese.

Secondo la Meloni, l’obiettivo del governo è difendere la legalità in Italia, ma anche la sicurezza e la dignità della persona. Come spesso ha proclamato già in campagna elettorale, il Presidente del Consiglio ricorda come l’obiettivo del nuovo governo sia fermare l’immigrazione clandestina, combattendo il traffico di umani.

Intanto, ringrazia la Francia per aver accettato di accogliere nei suoi porti la Ocean Viking, che dovrebbe arrivare vicino alle coste della Corsica domani, 10 novembre.

La nave di bandiera norvegese, quindi, è andata oltre evitando la “battaglia” con l’Italia, puntando all’accoglienza francese.

Secondo l’Ong Sos Mediteranée, purtroppo questa scelta è un gravissimo fallimento per tutti gli Stati dell’Unione Europea.

Chiediamo che il Centro di coordinamento per la ricerca e il soccorso in mare francese trovi una soluzione immediata per i naufraghi a bordo della Ocean Viking

La ong denuncia quanto sia assurdo che ancora non si sia trovata una soluzione definitiva per accogliere i migranti a bordo, un tira e molla tra Italia e Francia che è inaccettabile.