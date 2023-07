Autovelox, multe salate con quello di nuova generazione: dove verrà installato

Sono in arrivo multe salatissime con i nuovi autovelox che sono stati installati sul territorio di una grande città del nostro paese. Ecco di quale città stiamo parlando!

Sono stati installati a Milano gli autovelox di ultima generazione, altamente tecnologici e sofisticati, ai quali non sfuggirà nulla. Sono in arrivo multe salatissime per i conducenti che non rispetteranno i limiti di velocità, ma scopriamo in quali punti sono stati installati questi dispositivi innovativi!

Gli autovelox indispensabili per la sicurezza stradale

Anche se gli autovelox non sono amati dai conducenti, tuttavia sono dei dispositivi indispensabili per evitare incidenti, visto che tengono sotto controllo le velocità fuori limite dei veicoli. L’obiettivo di questi apparecchi è quindi di scoraggiare gli automobilisti a superare i limiti indicati, invitandoli a ridurre la velocità, pena la multa.

Soprattutto in alcuni tratti di strada, come quelli in cui a Milano sono stati previsti nuovi autovelox, è fondamentale rallentare, perché gli incidenti sono frequenti e ogni anno ci sono tante vittime. Nel caso della città di Milano, è stata prevista l’installazione di un autovelox di nuova generazione nell’ambito de “Il ‘progetto Sicurezza Milano Metropolitana’.

Si tratta di un programma di sicurezza stradale di Città metropolitana di Milano che mira ad elevare gli standard di sicurezza sul territorio.

Proprio per questo motivo è stato installato un dispositivo tecnologico di prevenzione, per contrastare con migliore efficacia il superamento dei limiti di velocità, considerato tra le prime cause dei tanti incidenti stradali che si verificano ogni giorno. L’area implementata nella città metropolitana di Milano è quella di Vanzaghello, la strada statale 336 Dir.

Il dispositivo di nuova generazione

L’autovelox di nuova generazione che è stato installato in un determinato punto a Milano consiste in un dispositivo tecnologico di nuova generazione che effettuerà il rilevamento della velocità dei veicoli in maniera molto sofisticata.

L’installazione di questo apparecchio rientra anche nell’ambito del progetto europeo denominato “zero vittime su strada”, che mira ad azzerare entro il 2050 le vittime della strada, rilevando appunto con sistemi sofisticati le velocità del traffico.

Il dispositivo, come diffuso in una nota di Palazzo Isimbardi, dal 24 giugno è già stato attivato. Consiste in un sistema di rilevazione bidirezionale della velocità istantanea. Questo è in collegamento con la piattaforma cloud IoT di Safety21 di cui dispone la polizia locale.

La piattaforma è l’Ecosistema Titan e il dispositivo di rilevazione della velocità, approvato di recente dal MIT. L’autovelox è capace di leggere la velocità in modo molto preciso e accurato, grazie ad una doppia verifica che il sistema effettua mediante immagini e radar. Il dispositivo è anche in grado di attestare i comportamenti illeciti. Tutto in maniera estremamente perfetta.

Il luogo dell’installazione

Secondo quanto diffuso dall’ACI, il dispositivo di nuova generazione è stato installato sulla strada statale che porta a Malpensa.

Nello specifico, si tratta della Ss336 al chilometro 14+610 in direzione Magenta. Mentre l’altro tratto è quello che conduce verso Cardano al Campo, corrispondente al chilometro 14+260.

Purtroppo, in questo tratto, come si legge nei dati Aci, si sono verificati molti incidenti tra il 2019 e il 2021. Per questo è scaturita la necessità di installare la piattaforma cloud IoT di Safety21 di cui dispone la polizia locale.

Approvato di recente dal Ministero, il nuovo autovelox possiede un meccanismo di controllo particolarmente sofisticato. A parte la rilevazione della velocità, come detto prima, esegue una verifica doppia.

Pare che questo dispositivo sia molto affidabile e rileverà, senza perderne neanche una, le infrazioni commesse dai conducenti.

Aumenteranno in seguito anche in controlli da parte delle pattuglie, che li condurranno lungo le strade, nello specifico nelle aree dove si svolge quella che viene definita la movida milanese.

I controlli continueranno ad essere serrati, per evitare il più possibile che accadano incidenti e ci siano vittime.