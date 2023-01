Occhio a WhatsApp, se noti questo segnale ti stanno spiando: solo così li sgami

Esiste un modo per scoprire se qualcuno ci sta spiando le conversazioni WhatsApp. Ecco come rendersene conto.

Tutti quanti noi abbiamo in possesso un telefono cellulare e sul nostro dispositivo abbiamo installato tante applicazioni tra cui, tra queste, alcune di queste riguardano la messaggistica istantanea.

Se dovessimo fare un salto indietro nel tempo, anche di qualche decennio o poco più, nessuno si sarebbe mai aspettato che avremmo avuto modo di messaggiare e mandarci foto e file audio utilizzando una sola app.

WhatsApp: ecco come rendersi conto se le nostre conversazioni sono spiate

I più nostalgici e coloro che sono stati adolescenti negli anni 2000, si ricordano che esisteva qualcosa di molto simile sul pc e stiamo parlando di MSN Messenger che è stato una vera e propria rivoluzione per le chat.

Molto simile a questo è stato WhatsApp che inizialmente si limitava a mandare solamente messaggi di testo utilizzando la rete di casa o la rete del proprio gestore telefonico dietro un pagamento annuo.

Successivamente, l’applicazione è stata resa gratuita e questo ha fatto si che è diventata la prima app di messaggistica istantanea più scaricata al mondo arricchendo le sue funzioni grazie agli aggiornamenti.

Attualmente, fa parte della società Meta, che comprende anche Facebook e Instagram ed è sempre al passo con i tempi ed è possibile scambiarsi foto, posizione attuale, informazioni, file e tanto altro.

Sulla linea di questa app sono state sviluppate anche altre come Telegram che diversamente da WhatsApp da la possibilità di messaggiare lasciando solo il proprio nickname e non il numero di telefono, come invece accade per l’app del gruppo Meta.

Il dettaglio da notare

Però, bisogna stare sempre molto attenti quando si ha a che fare con la tecnologia e con i propri dati, perché gli hacker sono sempre dietro l’angolo e trovano sempre il modo di poter rubare le nostre identità.

Ultimamente, infatti, molti profili Instagram stanno ricevendo degli attacchi da parte di questi pirati del web, e molti account sono stati del tutto violati e hackerati portando il possessore a dover denunciare l’accaduto.

Per quanto riguarda WhatsApp invece, potrebbe verificarsi che le nostre conversazioni e i nostri messaggi, possano essere spiati e quindi anche alcune informazioni private potrebbero essere non più tali.

Ma esiste un metodo per scoprire se questo sta realmente accadendo. Sembra che quando apriamo una chat, se questa viene spiata, il livello della batteria del nostro cellulare si abbassa bruscamente.

Se questo accade, vuol dire che qualcuno sta spiando le nostre conversazioni e quindi è sempre meglio prendere le dovute precauzioni. Attenzione però a non andare in allarme, perché potrebbe essere anche che il vostro cellulare ha un problema di batteria.

Per evitare che lo spionaggio avvenga, è sempre meglio non dare il nostro cellulare in mano alla gente sbagliata o posizionarlo in posti dove gli hacker più esperti potrebbero introdursi all’interno delle caratteristiche del nostro telefono e decriptare codici per leggere le nostre conversazioni.

Inoltre, bisogna stare attenti anche alle truffe, e quindi qualora riceviamo sull’app dei messaggi da un numero a noi sconosciuto, è sempre meglio non rispondere specialmente se questo contatto è privo di foto.