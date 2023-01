È in arrivo il peggior gelo della storia: neve record in queste regioni italiane

La morsa del gelo sta per arrivare in Italia: neve record in queste regioni. Attenzione se abiti qui. L’inverno ormai è pronto a fare il suo ingresso nel nostro stivale.

La situazione meteo che fino ad ora regalato un po’ di tregua all’Italia sta per ribaltarsi completamente: il peggior gelo della storia arriva in Italia con neve record in queste zone.

Meteo Italia: l’inverno è arrivato

Contro ogni aspettativa, abbiamo vissuto un periodo delle festività davvero atipico. Il colonnello Mario Giuliacci aveva avvertito gli italiani che il nostro stivale sarebbe stato caratterizzato da temperature pazzerelle e fin troppo miti.

In alcune regioni, per essere pieno inverno, a sud e sulle Isole per esempio, si sono toccati addirittura i 18 gradi con giornate soleggiate e tiepide, quasi primaverili. Meno fortunati gli amici del nord che invece si sono ritrovati a combattere contro nebbia, freddo e pioggia.

Ma la situazione sta per cambiare per tutti, anche per le zone del Sud e del Centro del nostro stivale che si ritroveranno avvolte dalla morsa del freddo e del gelo. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, il freddo sta per colpire la maggior parte delle regioni della nostra penisola e una neve record cadrà in particolare in queste zone: si parla dell’arrivo del peggior gelo della storia.

Gelo e neve in arrivo nel nostro stivale

Le temperature miti e addirittura primaverili che hanno interessato buona parte delle regioni del Sud e del Centro Sud fino a qualche giorno fa, saranno solo un piacevole ricordo.

Il freddo e il gelo arrivano in Italia e travolgono tutte le regioni del nostro stivale. Prevista a breve, neve record anche in alcune regioni italiane che dovranno prestare particolare attenzione.

I meteorologi parlano del peggior gelo della storia degli ultimi anni che si abbatterà violentemente sul nostro stivale. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa ci aspetta e soprattutto quali saranno le regioni italiane interessate in particolar modo da bufere di neve e freddo intenso.

Stando alle ultime analisi climatiche, già a partire da oggi sono previste piogge in arrivo sulla Toscana e anche su Marche, Umbria, Campania e addirittura in Sardegna. Temporali inattesi anche sulle regioni tirreniche.

La neve invece interesserà a basse quote le Alpi e le regioni settentrionali. Nella notte il tempo peggiorerà anche al Centro e al Sud. La Campania, per esempio, che fino a qualche ora fa ha vissuto giornate soleggiate e temperature a dir poco primaverili, sarà interessata da forti temporali e un brusco calo delle temperature che tra mercoledì e giovedì toccheranno addirittura i tre gradi.

Cosa dicono i meteorologi

La morsa del gelo avvolgerà tutta l’Italia da Nord al Sud, Isole comprese, senza eccezione per nessuna regione. Abbondanti nevicate si registreranno sui settori alpini e nelle zone centro settentrionali.

Solo per qualche ora, una tregua riguarderà le regioni del Nord ovest per l’arrivo di una inaspettata onda anticiclonica proveniente da Ovest che porterà schiarite su Liguria e Piemonte e tempo asciutto.

Ma questa tregua durerà solo poche ore: anche in queste zone arriverà il gelo come non lo si vedeva da tempo. A proposito del freddo in arrivo, i meteorologici ricordano come anni più freddi della storia il 1929, 1956 e il 1985, quando gelate inattese si sono abbattute sull’Europa provocando danni meteorologici di non poco conto.

Stando alle previsioni, anche il 2023 rientrerà nell’elenco degli anni più freddi insieme al non tanto lontano 2012 che tutti ricordano come un inverno atipico. In realtà, è da un po’ di tempo che l’inverno non è inverno, nel senso che anche i mesi di gennaio e febbraio si sono caratterizzati per temperature fredde ma non rigide.

Il 2023 però non sarà così. I meteorologi ci avvertono: freddo e neve interesseranno il nostro stivale e un brusco calo delle temperature farà battere i denti a tutti, da Nord al Sud.