Occhio a quando sali in bici, multe fino a 710 euro per tutti: è obbligatorio

Occhio a quando sali in bici, rischi di commettere un’infrazione e ti vedi irrogata una multa fino a 710 euro. Bisogna prestare massima attenzione.

Anche chi conduce le biciclette e i monopattini elettrici deve prestare massima attenzione alle regole contenute nel Codice della Strada. Se commetti determinate infrazioni, rischi davvero grosso: multe fino a 710 euro per tutti.

È un grave errore pensare che i ciclisti e chi si sposta con i velocipedi non debbano rispettare le regole contenute nel Codice della Strada. Anche gli stessi pedoni devono rispettare le norme stabilite dal Legislatore. Non tutti gli utenti che circolano sulle strade sono al corrente del fatto che l’utilizzo di un determinato apparecchio molto comune mette a repentaglio la propria incolumità, ma anche quella degli altri conducenti, ciclisti e pedoni.

Anche chi prende la propria bicicletta e si sposta ogni giorno sulle strade deve rispettare tutte le regole di condotta contenute nel Codice della Strada. Il non rispetto delle regole di comportamento contenute nel testo codicistico comporta un’infrazione e l’irrogazione di una sanzione, anche molto salata.

Per questo, è importante tenersi costantemente aggiornati sulle novità codicistiche e proprio l’anno 2022 è stato un anno denso di aggiornamenti e di novità codicistiche. La finalità del Legislatore è proprio quella di garantire la sicurezza stradale e di inviare tutti gli utenti della strada ad essere più prudenti.

Occhio se sali in bici: se utilizzi questo strumento rischi multe pesanti

È importante seguire le regole contenute nel Codice della Strada per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti della strada. Si rischia di commettere infrazioni e di vedersi irrogate multe pesanti. Ecco quali sono i risultati di un esperimento condotto da Ford. Una persona su 5 rischia di non prestare attenzione ai segnali di avvertimento provenienti dagli altri utenti della strada. Un esperimento condotto nel 2015 in Germania ha messo in evidenza che quasi il 20% dei ciclisti ha utilizzato un determinato strumento.

A distanza di sette anni ha riscosso grande successo l’utilizzo di un altro mezzo di trasporto, il monopattino elettrico, che deve rispettare le regole di condotta contenute nel Codice della Strada. La mancata osservanza delle regole codicistiche comporta l’irrogazione di multe pesanti. L’esperimento condotto da Ford ben ci fa comprendere come tutti quanti gli utenti che circolano sulle strade, compresi i ciclisti ed i pedoni, debbano rispettare la disciplina aggiornata dal Legislatore.

Ma di quale strumento fa riferimento l’esperimento Ford? L’utilizzo di auricolari e di cuffie comporta distrazione e priva l’organo uditivo della piena coscienza dei rumori e dei segnali provenienti dall’ambiente circostante. L’utilizzo delle cuffiette utilizzate per ascoltare la musica comporta l’insorgenza del pericolo di essere investiti dagli altri automobilisti. Il rapporto Ford ha dimostrato che l’utilizzo degli auricolari e delle cuffiette comporta l’impiego di quattro secondi in più ad individuare i pericoli rispetto a chi non indossa le cuffie per ascoltare la musica.

Codice della Strada: quale sanzione rischi se indossi questo strumento?

È l’articolo 173 del Codice della Strada a vietare l’utilizzo delle cuffiette e degli auricolari per chi sale sulla propria bici.

Chi utilizza gli apparecchi a viva voce e dotati di auricolare commette un’infrazione che viene punita con l’irrogazione di una sanzione che oscilla tra gli oltre 160 euro ed i 710 euro. Inoltre, è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.