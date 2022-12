Mezzo di soccorso si schianta contro un palo: morta la paziente a bordo

By

Morta una donna di 75 anni, Antonia Dragonetti, durante un incidente stradale avvenuto presso la strada provinciale Andria – Trani, la donna al momento dell’incidente viaggiava su un’automedica, feriti anche i due soccorritori.

La donna era la madre della consigliera regionale in Puglia, del partito Democratico, Debora Ciliento, durante l’incidente a riportato diverse fratture e per questo si è reso necessario il ricovero ospedaliero, però nella serata di ieri è morta in ospedale.

Le cause dell’incidente: l’asfalto bagnato

Antonia Dragonetti era una donna di 75 anni e madre della consigliera regionale appartenente al Partito Democratico in Puglia Debora Ciliento. Al momento dell’incidente si trovava a viaggiare su un’automedica di ritorno da una terapia.

La donna era infatti una paziente dializzata e come ogni volta si era recata a fare le sue terapie viaggiando sul mezzo di soccorso, accompagnata da due soccorritori.

L’incidente, di ieri 27 dicembre 2022, è avvenuto lungo il tratto di strada provinciale Andria – Trani, e la causa si ipotizza sia dovuta all’asfalto scivoloso che ha fatto perdere il controllo alla vettura portando allo schianto contro un palo della luce. Il palo della luce si trova nei pressi di una rotatoria che è poco illuminata.

L’autista dell’automedica e il soccorritore che viaggiavano a bordo con la donna hanno riportato lievi ferite, invece l’anziana signora ha riportato diverse fatture che hanno reso necessario il suo ricovero immediato.

Dopo poche ore dal ricovero però la donna è morta in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia locale, insieme ai carabinieri per la gestione della viabilità e ai vigili del fuoco per prestare soccorso.

Attualmente il mezzo di soccorso su cui viaggiava Antonia Dragonetti è stato posto sotto sequestro, ora si dovranno accertare quali siano state le cause dell’incidente e se è davvero stato l’asfalto bagnato a causarlo.

Cordoglio da parte degli altri esponenti politici

Alcuni esponenti politici hanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro solidarietà alla collega Debora Cilento. In particolare sono intervenuti il capogruppo del Partito Democratico ossia Filippo Caracciolo che in un messaggio ha espresso “Il gruppo consigliere del Partito Democratico si unisce al lutto della consigliera Debora Ciliento per la perdita della sua mamma a causa di un terribile incidente stradale. A lei e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro abbraccio.”

Anche il gruppo regionale appartenente a Fratelli di Italia ha voluto esprimere il suo messaggio di solidarietà per la collega, e lo ha fatto con queste parole “si stringe alla collega Debora Ciliento per la tragedia nella tragedia che sta vivendo: la perdita della cara madre in un terribile incidente stradale.”

Non sono mancati messaggi neanche da parte del M5S che ha espresso il suo sostegno con queste parole: “Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla consigliera Debora Ciliento per la perdita della cara mamma, avvenuta ieri in seguito a un tragico incidente stradale. Ci stringiamo a lei e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore”.