Obrador: “Se gli Usa condannano Assange via la Statua della Libertà”

Il presidente del Messico López Obrador assicura che intercederà a favore del fondatore di Wikileaks, quando visiterà il suo omologo americano, Joe Biden.

Andrés Manuel López Obrador si è pronunciato in difesa dell’attivista Julian Assange, fondatore di Wikileaks, e ha chiesto la grazia delle autorità statunitensi. “Se lo portano negli Stati Uniti e lo condannano alla pena massima e a morire in prigione, dobbiamo iniziare la campagna per smantellare la statua della libertà”, ha suggerito lunedì il presidente del Messico in conferenza stampa.

Obrador viene attaccato sui diritti e contrattacca contro gli USA

Il presidente ha aggiunto che discuterà la questione con il suo omologo, Joe Biden, durante la sua prossima visita a Washington il 12 luglio. I commenti di López Obrador sono arrivati ​​dopo essere stato intervstato in seguito ad una dichiarazione pubblicata questo fine settimana dal Washington Post, e dall’organizzazione Reporters sans frontières. La pubblicazione ha criticato la situazione di insicurezza e violenza vissuta dai membri dei media in Messico.

Dodici giornalisti sono stati assassinati nel paese finora quest’anno, al ritmo di due omicidi al mese. “È la campagna diffamatoria contro il governo del Messico”, ha assicurato il presidente. La condanna di Assange, ha commentato López Obrador, implicherebbe che il monumento a New York “non è più un simbolo di libertà”. Il presidente messicano ha affermato di aver già discusso la questione con l’ex presidente Donald Trump e di avergli inviato una lettera chiedendo che Assange non sia più perseguitato.

“Non può esserci silenzio”, ha aggiunto. Il presidente ha chiesto alla Casa Bianca di finanziare diverse organizzazioni civili che sono state critiche nei confronti del suo governo, in particolare le associazioni per i diritti umani, ed è tornato sul caso di Assange, che era in asilo presso l’Ambasciata dell’Ecuador nel Regno Unito tra il 2012 e il 2019. Wikileaks era dietro una massiccia fuga di centinaia di migliaia di documenti sensibili del governo degli Stati Uniti e cablogrammi diplomatici, e le sue rivelazioni hanno scosso diversi paesi all’inizio dello scorso decennio.

“Quando queste informazioni sono state rilasciate, hanno partecipato vari media, hanno convenuto nel mondo di divulgare tutte le informazioni perché ritenevano che fosse un contributo alla difesa dei diritti umani, alla libertà di espressione, per non continuare con il doppio discorso, con le bugie, dichiarare una cosa e farne un’altra”, ha detto López Obrador.

Il presidente ha considerato di offrire protezione diplomatica ad Assange

Assange ha subito un ordine di estradizione in Svezia per crimini sessuali, ma il caso di stupro è stato archiviato nel 2017 ed è uno dei principali obiettivi della giustizia statunitense per la divulgazione di informazioni sensibili. L’attivista australiano da diversi anni accusa persecuzione politica. Il 17 giugno il governo britannico ha firmato la sua estradizione negli Stati Uniti.

Dal momento che l’Ecuador ha ritirato l’asilo di Assange, l’amministrazione López Obrador ha considerato di offrire protezione diplomatica al fondatore di Wikileaks e ci sono stati contatti tra gli avvocati che lo rappresentano e il Ministero degli Affari Esteri. Il presidente ha approvato l’offerta a maggio e giugno, ma finora l’asilo non si è concretizzato.

“È un atto vergognoso”, ha detto poi il presidente a proposito del caso contro Assange.López Obrador è stato invitato a Washington dopo aver annunciato che non avrebbe partecipato al Vertice delle Americhe organizzato dal governo Biden all’inizio del mese scorso, per protestare contro il fatto che Nicolás Maduro del Venezuela, Miguel Díaz-Canel, era non convocato da Cuba e Daniel Ortega dal Nicaragua.

La scorsa settimana è stato annunciato che le questioni relative alla sicurezza delle frontiere e alla migrazione avrebbero dominato l’agenda bilaterale, così come l’integrazione economica e un piano congiunto per contrastare l’inflazione. Solo questo lunedì è stato annunciato che la delegazione messicana avrebbe portato al tavolo la possibile estradizione di Assange negli Stati Uniti.