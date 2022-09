Nuovo regalo INPS, 300 euro per 13 lunghi mesi: richiederlo è semplicissimo

In un momento di forte crisi, l’INPS ha deciso di erogare 300euro per 13 mesi e richiedere questo aiuto è facilissimo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’INPS è sempre in prima fila quando si tratta di aiuti o erogazione di strumenti che possono essere di aiuto ai cittadini italiani. Ci sono varie forme di richieste e tutte sono improntate sul caro vita, mancanza di lavoro oltre che supporto per le famiglie con disabili.

È sempre bene informarsi su quali siano questi aiuti, valutare se ci posssano essere delle porte da aprire. In questo caso specifico, si parla di 300euro per 3 mesi.

Famiglie in difficoltà, quali sono gli aiuti?

È impossibile riuscire a quantificare il numero di famiglie che al momento si trovano in difficoltà. La crisi e l’inflazione portano a chiedere aiuto al Governo, che in questo periodo sta erogando bonus e incentivi al fine di poter arrivare a fine mese senza preoccupazioni.

Poi, per alcune categorie nello specifico ci sono opportunità differenti erogate anche dall’INPS con un supporto di tre lunghi mesi.

300 euro per 3 mesi: chi può accedere a questo aiuto?

L’INPS è al servizio delle famiglie con difficoltà economiche, soprattutto se ci sono delle disabilità da supportare. I sostegni sono preziosi e fondamentali, proprio perché le difficoltà sono sempre di più.

Gli economisti mettono l’accento su quello che è il disastro sociale, in merito alla situazione di crisi diffusa e presente oramai in tutta Italia. Il caro vita sembra non fermarsi e in autunno sarà ancora più difficile sostenere le bollette e la spesa.

Facendo un attimo ordine tra le idee, l’ordinamento italiano prevede una serie di aiuti e sostegni per chi è fragile a livello economico o per i soggetti che sono colpiti da disabilità. In entrambi i casi, si parla di qualcosa di drammatico da vivere e per una famiglia l’INPS cerca di erogare quanti più aiuti possibili.

Nonostante questo la macchina burocratica funziona lentamente, ed è per questo che entra in vigore un nuovo assegno da 300euro per 13 mesi: un aiuto sociale importante che ha necessità di requisiti specifici per essere erogato:

La cifra che viene erogata è di 315,45 euro al mese

Il soggetto dovrà avere un ISEE che non superi i 17.050,42

Il soggetto deve essere iscritto all’anagrafe o avere un permesso di soggiorno da un anno

Il medico di base deve aver rilasciato il certificato di cecità assoluta.

Commissione medica INPS: visita e pareri

A tutti i requisiti di cui sopra, si aggiungono altri step per avere questo assegno per 13 mensilità. Sarà la commissione medica dell’ente a garantire i soldi, dopo una visita specialistica approfondita.

Senza la loro conferma, nessun aiuto potrà essere erogato dall’INPS al soggetto richiedente. L’aiuto è concreto ed è studiato appositamente per chi presenta questa patologia pesantissima e invalidante.

Sono aiuti per i soggetti con grandi difficoltà e per le famiglie che non sanno come gestire i rincari, con il costo della vita che aumenta inesorabilmente, da richiedere quanto prima.