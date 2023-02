Nuovo obbligo da venerdì, scattano 679€ di multa per chi non lo rispetta: ecco dove

By

Il nuovo obbligo riguarda il blocco parziale del traffico e, chi non lo rispetta, potrebbe vedersi recapitare una multa da 679 euro. Vediamo chi sarà interessato.

Lo stop parziale del traffico e la multa conseguente per chi non lo rispetta, è stato dettato dal peggioramento della qualità dell’aria.

Multa: chi dovrà pagarla

I cittadini di Roma potrebbero fronteggiare un weekend molto complicato e ricevere persino una multa. Oltre al preannunciato sciopero dei trasporti, infatti, il Sindaco Roberto Gualtieri ha disposto un’ordinanza relativa al blocco parziale del traffico in città. Un blocco che è stato fortemente dovuto a causa dello smog troppo elevato a Roma. Le rilevazioni dell’Arpa sulla qualità dell’aria, infatti, hanno segnalato il superamento del valore limite del Pm10. Il traffico sarà limitato sia venerdì che sabato.

Inoltre, negli uffici pubblici, per la giornata di oggi, sono stati spenti i riscaldamenti fino alle 13. Non sono state interessate da questo blocco le scuole, naturalmente.

L’ordinanza anti smog si aggiunge ad uno sciopero Atac che nella giornata di oggi, venerdì 17, si svolge dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ci saranno, naturalmente, delle fasce e tratte garantite. Stando all’ordinanza, è vietata la circolazione per i mezzi a gasolio Euro 4, che trasportano merci nella Fascia Verde.

Il blocco al traffico previsto per sabato

Sabato, dalle 7:30 alle 20:30, è stato previsto il divieto di circolazione delle auto private in Fascia Verde ma anche per vetture a benzina Euro 3, auto a gasolio Euro 4, ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 2. Inoltre, dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 sarà previsto il blocco delle macchine a gasolio Euro 4 che trasportano merce.

Sia oggi che sabato, in tutto il comune, c’è anche un altro divieto: quello di usare, in casa propria, generatori di calore alimentati a biomassa legnosa se, ovviamente, c’è la possibilità di riscaldarsi in un altro modo. E ancora, è vietato accendere fuochi all’esterno, siano essi falò o barbecue ma anche roghi di fogliame secco.

Un ulteriore divieto è quello di restare in sosta con il motore acceso. Sarà previsto anche il potenziamento della pulizia delle strade.

Numerosi saranno i controlli e sin dalle sette di questa mattina, scatterà la multa fino a 679 euro per tutti coloro che non rispetteranno l’ordinanza del Sindaco.

Chi infrange il blocco del traffico, anche quando ci sono le così dette domeniche ecologiche, può rischiare di dover pagare una multa. Quest’ultima, generalmente, oscilla da un minimo di 163 ad un massimo di 657 euro. In ogni caso, si tratta di cifre non proprio irrisorie che potrebbero gravare molto sul bilancio familiare. Inoltre, è prevista un’altra limitazione. Se si dovesse essere recidivi nell’infrangere tali blocchi, si potrebbe incorrere nel ritiro della patente per un minimo di due settimane e il massimo di un mese.