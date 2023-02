Nessuna rottura tra Forza Italia e il Ppe annuncia Antonio Tajani. Il chiarimento del vicepremier dopo le parole di Silvio Berlusconi su Zelensky.

“Incidente chiuso”. E’ arrivato il chiarimento tra Partito Popolare Europeo e Forza Italia, dunque nessuna rottura. Lo ha affermato Antonio Tajani al margine di un incontro con Weber, rassicurando sui rapporti tra i due partiti che, secondo alcuni, si stavano incrinando dopo le parole di Berlusconi su Zelensky in ambito guerra in Ucraina.

Incontro Tajani-Weber, arriva il chiarimento dopo le parole di Berlusconi

L’incidente tra Manfred Weber e Antonio Tajani è stato chiuso. Lo ha annunciato lo stesso vicepremier che ha incontrato il leader del Ppe. I rapporti tra i due partiti si erano raffreddati dopo le parole di Silvio Berlusconi su Zelensky. Non è la prima volta infatti che il cavaliere esprime – che sia tramite registrazioni vocali, o adesso tramite interventi pubblici – le sue teorie più o meno controverse riguardo il conflitto in Ucraina.

Questa volta a mettere la classica pezza sulle uscite del fondatore di Forza Italia ci ha pensato Tajani, che dopo la conferenza stampa di Monaco di Baviera – sulla sicurezza – ha parlato di pace fatta con Weber. Il tutto all’indomani della decisione del partito popolare europeo di annullare l’evento del partito che si sarebbe dovuto tenere a Napoli. Evento annullato proprio a causa delle parole i Berlusconi.

I rapporti però tra i due partiti, sono salvi: “Non ci sarà alcuna rottura tra Forza Italia e il Ppe” ha detto Tajani, che poi si augura che le cose possano migliorare nei prossimi mesi.

Tajani: “Con Weber ci siamo confrontati”

Rimane comunque dell’idea che annullare l’evento di Napoli non sia stata una buona mossa Tajani, che ha detto di non aver condiviso tale scelta. Poi torna, sempre da Monaco, sul confronto con Weber confermando che Berlusconi e Forza Italia sono la stessa cosa, e che dunque il partito si prende le piene responsabilità delle parole del suo leader.

Forza Italia ha sempre votato a sostegno dell’Ucraina, ricorda Tajani, soprattutto a favore degli aiuti militari. Nessun litigio dunque con Weber: “Ribadire la contrarietà non significa litigare“. Una diversità di vedute insomma a detta del vicepremier è sinonimo di rottura, anche se le divergenze rimangono.

Polemiche sono arrivate per Forza Italia anche da parte di Agnes Strack-Zimmermann. La presidente della commissione Difesa del Parlamento tedesco infatti ha definito pericolosa la “narrazione russa” di Berlusconi, ma anche in questo caso Tajani è intervenuto in difesa del suo capogruppo. “Berlusconi non ha mai abbracciato la retorica russa, ma che bisogna lavorare per la pace. Noi stiamo dalla parte dell’Ucraina”.