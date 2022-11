Nuovo bonus Meloni, in arrivo 600€ sul conto ma solo per queste famiglie

Un nuovo bonus Meloni che assicura a queste famiglie ben 600 euro direttamente sul conto corrente: ecco i dettagli.

Ci sono anche delle belle notizie e questo nuovo Governo è a lavoro per fare in modo che cittadini e pensionati possano avere una vita dignitosa. Dal 2023 sono previsti non pochi cambiamenti, ma anche in questi ultimi due mesi dell’anno non mancano le sorprese da parte dell’Esecutivo anticipando il più possibile tutto ciò che può dare concretezza agli italiani in questo difficile momento storico. Tra rincari e difficoltà, in bonus da 600 euro è proprio quello che serve: ma chi sono le famiglie che potranno beneficiarne?

Rincari e caro vita, quali sono le novità?

Si sta cercando di fare il possibile al fine che le famiglie possano supportare ogni tipo di aumento, sia a livello di spesa o materie prime e sia per quanto riguarda le bollette di fine mese. Alcuni dei bonus sono stati ereditati direttamente dall’ex Governo Draghi, mentre altri sono nuovi e in lavorazione per un futuro che darà si spera non poche soddisfazione.

Tra questi bonus si parla di uno da 600 euro, che riguarda una determinata categoria di famiglie. Un modo per ottenere sul conto dei soldi in più e avere una boccata di ossigeno in considerazione del periodo storico in cui stiamo vivendo.

Bonus Meloni 600 euro: a chi è dedicato?

Il bonus Meloni 600 euro è dedicato alle famiglie che sono in difficoltà e non vedono l’ora di poter avere ossigeno, in ogni modo possibile. Questo nuovo aiuto è cumulabile con il bonus bollette ma non tutti potranno richiederlo.

È quindi confermato che il Governo Meloni voglia andare incontro alle famiglie che stanno combattendo con il caro vita. Il bonus 600 euro sarà utile per pagare la luce, il gas, l’acqua e si potrà aggiungere – come accennato – al bonus bollette.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso un comunicato stampa evidenziando che prestissimo si potrà ottenere il fringe benefit. Questo è un aiuto che il datore di lavoro stanzierà ai dipendenti che lui considera in difficoltà: un obiettivo raggiunto grazie al Decreto Aiuti Bis dell’ex Governo Draghi con misure che hanno raggiunto la soglia dell’esentasse sino a 600 euro.

Con questo Bonus della Meloni i 600 euro potranno essere utilizzati per pagare le utenze del proprio immobile: il datore di lavoro deciderà a chi donarlo e potrà poi essere usato anche dal coniuge o dai familiari. Il soggetto interessato potrà essere residente o solo domiciliato.

Faranno parte dell’aiuto le spese intestate delle utenze e come si legge nel comunicato stampa:

“Quelle per le quali è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore”.

Si possono comprendere anche i beni ceduti oppure tutti i servizi che sono stati prestati al coniuge del dipendente. Sarà quindi compito del datore di lavoro distribuire il bonus ai dipendenti: si resta in attesa di maggiori delucidazioni su come dovrà essere effettuata la domanda e come avverrà l’erogazione per le aziende.