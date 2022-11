INPS, solo queste categorie potranno andare in pensione nel 2023: l’elenco

INPS ha aggiornato le categorie di soggetti che nel 2023 potranno finalmente andare in pensione: ecco chi sono.

Ci sono delle novità in termini di pensioni e non solo quelle che il Governo Meloni sta mettendo sul tavolo. Nel 2023 ci sono tantissimi soggetti che potranno finalmente lasciare il lavoro per dedicarsi del tempo, percependo la pensione. Ovviamente, non si parla solo dell’assegno di anzianità ma anche di altre opportunità che sono state messe a disposizione e che si concretizzerano man mano nel tempo.

Pensioni 2023, ci sono delle novità?

Ci sono delle novità molto interessanti che riguardano le pensioni e di come nel 2023 verrò cambiato il loro metodo di applicazione. In realtà, non ci sono ancora delle conferme ma è vero che il Governo Meloni sta lavorando al fine di poter dare una concretezza il più velocemente possibile in merito questo discorso.

Ovviamente, il tema delle pensioni è sempre caldo e in fermento per questo motivo potrebbero esserci sempre e comunque delle novità da non sottovalutare. Gli aggiornamenti INPS sono importantissimi soprattutto se si tratta di quelle anticipate o di vecchiaia.

Tra assegni di vecchiaia e pensioni anticipate, l’INPS ha aggiornato la sua lista di chi potrà percepire la pensione nel 2023. Sembra proprio che tutto sia rimasto invariato e che anche per il 2024 non ci saranno aggiornamenti in merito.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

Chi andrà in pensione nel 2023?

Ci sono ottime notizie per chi vorrà andare in pensione nel 2023. Infatti, se il 2022 si chiude con non pochi punti interrogativi, il nuovo anno si dovrebbe avere finalmente qualcosa di concreto e molto interessante.

Nel 2023 i requisiti che sono già stati confermati quest’anno non verranno revisionati e questa è sicuramente una notizia da non sottovalutare, soprattutto tra coloro che stanno aspettando il nuovo anno per lasciare finalmente il lavoro. Al contrario, si sarebbe dovuto ricorrere a non pochi escamotage e particolarità per raggiungere la pensione come desiderato.

Il prossimo aggiornamento è previsto per il 2025 – salvo modifiche – senza che sia ancora stato detto nulla sull’età che verrà stabilita. Gli esperti presuppongono potrebbe essere 68 anni con un anno in più rispetto a quella al momento attiva.

Fatta questa premessa, chi potrà andare in pensione nel 2023?

Soggetti uomini e donne che compiono 67 anni, con 20 anni di contributi versati per accedere alla canonica pensione di vecchiaia. Le stesse disposizioni saranno confermate anche nel 2024;

Soggetti uomini e donne che hanno compiuto 71 anni con maturazione di 5 anni di contributi come minimo, partendo dall'anno 1996 con pensione di vecchiaia contributiva;