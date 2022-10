Nuovo bonus famiglia, 300 euro contro il caro bollette se vivi in questa regione

Un nuovo bonus famiglia dell’ammontare di 300 euro per contrastare il caro bollette ma solo in questa Regione italiana.

Il caro bollette è oramai un dato concreto e non solo una ipotesi, come lo era qualche tempo fa. Resta il fatto che con l’inflazione alle stelle e il potere di acquisto sempre più basso ci si ritrova a dover annaspare per arrivare a fine mese. L’ex Governo Draghi ha messo in campo tantissimi bonus e aiuti, presi in eredità dal nuovo Esecutivo della Meloni: non mancheranno nei prossimi mesi altre novità in merito in supporto alle varie famiglie. Ma non è tutto, anche le Regioni arrivano in aiuto delle famiglie e in questa viene erogato il bonus dell’ammontare di 300 euro.

Bollette e caro vita: ci sono novità per le famiglie?

Come accennato, le famiglie non possono più sopportare e supportare la crisi che sta abbracciando l’Italia e il mondo. Il costo delle bollette è arrivato a cifre altissime, così come il carburante o il dover fare una semplice spesa al supermercato.

Tutto è aumentato a dismisura e non si riesce ad arrivare a fine mese, se non annaspando completamente. I cittadini italiani devono quindi rinunciare e fare dei passi indietro, così che non si possa andare oltre al budget che si ha a disposizione mese per mese.

In questo contesto in particolare si parla proprio del caro bollette, con cifre che privati e professionisti non possono più permettersi di pagare. Una regione italiana ha pensato di mettere in campo un aiuto valido, pari a 300 euro per il pagamento delle bollette. Proviamo a fare chiarezza?

Nuovo bonus famiglie: caratteristiche e requisiti

Una nuova misura assistenziale interessante, cumulabile inoltre con il reddito di cittadinanza e l’assegno unico (il primo probabilmente in via di eliminazione, il secondo invece potrebbe aumentare del 50%).

Per i single è di 100 euro con aggiunta di 50 euro per ogni membro della famiglia arrivando sino ad un massimo di 300 euro. I requisiti richiesti si basano sul’ISEE che non dovrà superare i 15.000 euro in totale.

Bonus da 300 euro: dove inviare le domande

Come anticipato, insieme ai bonus che vengono erogati dal Governo ci sono alcuni aiuti che arrivano direttamente dalle Regioni o Enti locali. Questo bonus da 300 euro viene erogato direttamente dal comune di Monopoli in Puglia.

Per fare la domanda basterà recarsi in Comune, oppure visitare il sito web ufficiale o chiedere aiuto al CAF così da inoltrare la domanda correttamente. Se le famiglie aventi diritto hanno già richiesto e ottenuto aiuti similari, il bonus non sarà intero ma ridotto del 50%.

In ogni caso si tratta di un ottimo bonus per pagare le bollette di fine mese e le famiglie potranno approfittarne. Ricapitolando, il bonus 300 euro lo possono chiedere le famiglie che sono residenti a Monopoli in Puglia con ISEE non superiore a 15.000 euro. Si parte da una base di 100 euro per i single e si arriva a 300 euro in totale (ai 100 euro si aggiungono 50 euro per ogni membro del nucleo famigliare).