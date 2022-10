Gemma Galgani, lui 26 lei 70 anni: avete capito con chi stava? È uno schianto

Gemma Galgani è sicuramente una della protagoniste assolute del Trono Over. A Uomini e Donne arrivò per lei un ventiseienne molto affascinante. Sapete con chi stava prima? La differenza d’età non è mai stata un problema per lui.

In questi dieci anni di Uomini e Donne Over, Gemma Galgani è sempre stata una delle protagoniste indiscusse del programma, che ancora oggi dà spettacolo durante il dating show di Maria De Filippi.

Negli anni ha spesso fatto parlare di sé e molti sono i cavalieri che l’hanno corteggiata, tra cui uno in particolare che si è fatto avanti nel 2020, molto più giovane di lei. Sapete chi è e con chi è stato prima di corteggiare Gemma?

Chi è Nicola Vivarelli, il corteggiatore ventiseienne di Gemma Galgani

Nel 2020, durante la stagione di Uomini e Donne, al Trono Over si presenta Nicola Vivarelli, 26 anni, che è arrivato nel programma per corteggiare Gemma Galgani, nonostante la differenza d’età di ben 44 anni.

Nicola Vivarelli, alias Sirius, è di Forte Dei Marmi ed è arruolato nella marina militare, oltre a lavorare come modello e promoter per alcuni brand. Si è presentato nel dating show di Canale 5 quando iniziò la nuova stagione del programma, a settembre, e comincia a corteggiare Gemma Galgani.

La loro relazione, però, durante l’estate finisce, tra le polemiche per la loro differenza d’età e per il fatto che Gemma non rispondeva agli inviti del ragazzo.

Ma pare che non fosse la prima volta che Nicola affrontasse una relazione con una donna più grande di lui: infatti, intervistata da Fanpage, Chiara Vannucci ha raccontato della loro relazione.

I due sono stati insieme quando Nicola aveva 18 anni e lei 24, una relazione che è durata un bel po’. Insieme, poi, hanno partecipato a un provino per Uomini e Donne, in una discoteca in Versilia, così Nicola ha ottenuto il suo posto al Trono Over del dating show di Maria De Filippi.

Durante quell’intervista, Chiara ha parlato dell’interesse di Nicola per Gemma Galgani, molto più grande di lui, e dice:

“Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa”.

Sicuramente, il suo corteggiamento nei confronti di Gemma gli ha dato una grande notorietà durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, visto che la loro relazione, tra vari lascia e piglia, è durata qualche mese.

La relazione tra Gemma Galgani e Nicola

Come abbiamo detto, a settembre 2020 Nicola Vivarelli approda nel dating show e corteggia Gemma Galgani. La loro conoscenza, nonostante lo stupore iniziale per la differenza d’età, va avanti per diverso tempo.

I due vanno in esterna, cenano e ballano in modo complice, sembra davvero che tra loro ci sia una certa affinità.

La relazione, infatti, sembra poter andare avanti anche durante l’estate, quando il programma si ferma, ma in realtà come spiegò lo stesso Nicola tramite i social, Gemma non accettava i suoi inviti e non voleva vederlo.

Quindi, il ragazzo poi s’imbarca e ritorna alla sua vita normale, cercando di dimenticare la delusione avuta da Gemma Galgani.