Nuovo bonus da 500 euro al mese, di cosa si tratta e come ottenere il sussidio

Alcuni cittadini italiani potrebbero beneficiare presto di un nuovo bonus pari a 500 euro. Vediamo quali sono i requisiti per ottenerlo e come fare domanda.

Il bonus da 500 euro è mensile e dovrebbe sostituire l’attuale Reddito di Cittadinanza che sta per uscire di scena.

Nuovo bonus da 500 euro al mese: cos’è

Gli italiani hanno iniziato a prendere consapevolezza di cosa fossero i bonus durante i vari lock-down con il governo Conte. Si tratta di piccoli aiuti una tantum per aiutare i lavoratori e non in situazioni di difficoltà.

Parallelamente ai bonus, fino a qualche tempo fa, alcune categorie di persone potevano richiedere il Reddito di Cittadinanza che, però, sta per uscire di scena. Fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, il nuovo Governo Meloni ne ha fatto un punto di forza nella sua campagna non per mantenerlo quanto per eliminarlo. E così sarà tra qualche tempo.

Il Governo Meloni ci ha tenuto ad eliminare il Reddito di Cittadinanza per diversi motivi. Il primo perché si trattava di una misura soltanto di tipo assistenziale che non motivava le persone a trovare un impiego. Anzi, facilitava l’emergere del lavoro sommerso, con persone che lavoravano a nero e, parallelamente, percepivano il reddito.

In sua sostituzione, si prevede l’arrivo di un bonus pari a 500 euro al mese sin dal mese di gennaio del 2024. Per ottenerlo, però, sono necessari alcuni requisiti che si preannunciano piuttosto rigidi.

Come fare richiesta

Il Governo Meloni ha deciso che il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito da due sussidi diversi.

Il primo è il Reddito di Inclusione che dovrebbe fornire un reddito minimo garantito alle persone e alle famiglie che si trovano in situazioni di grave disagio economico. L’obiettivo è quello di garantire un livello minimo di sostentamento economico a coloro che si trovano in una condizione di povertà o disagio che rischiano l’esclusione sociale.

Il Reddito di Inclusione potrà essere considerato come un bonus da 500 euro mensili che potrà essere richiesto soltanto da quelle famiglie i cui membri non possono trovare lavoro perché non in grado. Rientrano nella categoria dei soggetti non occupabili: under 18, over 60 e disabili certificati. Si tratterebbe, però, di una platea troppo ristretta di persone. Ecco, quindi, che il governo potrebbe ampliare i beneficiari estendendo il bonus, ad esempio, a tutti coloro che non sono capaci di intendere e di volere (con perizia psicologica) oppure ai senza fissa dimora.

Rientrerebbero a tutti gli effetti nella categoria delle persone che possono lavorare tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età e fino ai 59 anni.

Il bonus da 500 euro o meglio, Reddito di Inclusione, potrà essere percepito dai soggetti aventi diritto sin dal primo gennaio 2024. Il Reddito di Cittadinanza potrà essere ancora richiesto, senza nemmeno presentare l’Isee, per poterne fruire per gli ultimi sei mesi del 2023.