Nuovo bonus bolletta 600€, solo con ISEE: come accedere a questo ‘regalo’

Qui di seguito parleremo proprio di un bonus di ben 600 euro che può aiutarvi a gestire la questione bollette. Questo tema vi interessa e non poco, vero? Bene allora continuate pure a leggere qui di seguito.

Quando si tratta dell’arrivo di nuovi bonus non si può non stare con gli occhi aperti e le orecchie ben aperte.

Soprattutto se si parla di agevolazioni per quanto riguarda le bollette che ormai sono davvero alte. Sentire parlare di bollette oggi significa sentire parlare di un vero e proprio incubo e non è esagerato dire questo.

Molte famiglie sono in ginocchio perché non riescono più a far fronte alle varie spese di luce, gas e tutto il resto. E infatti in molti non le pagano davvero. Parlare di emergenza sociale è il minimo dunque, con questi presupposti.

Ma un nuovo bonus potrebbe cambiare le cose! Per chi? Dove? Continuate pure a leggere.

Aiuti per le famiglie in difficoltà: il piano del governo Meloni

Prima di entrare nel dettaglio di questo bonus, vogliamo fornirvi una panoramica generale di quello che sta avvenendo in termini di aiuti da parte del Governo.

A tal proposito va detto che il Nuovo governo sta cercando di lavorare duro per contrastare questa emergenza e risanare la situazione bollette che sta sfuggendo davvero di mano a tutti. Questo ha un unico scopo: supportare quelle famiglie che proprio non ce la fanno più.

Ecco che si parla di un vero e proprio piano che aiuterà chi è in seria difficoltà: di che aiuti si parla nel concreto? Prima fra tutti potremo assistere all’aumento del bonus sociale che era già previsto ma che subirà delle variazioni importanti.

L’ISEE infatti subirà un cambiamento poiché si passerà da una soglia di 12000 euro a una soglia di 15000 euro.

Questo significa che più famiglie potranno essere aiutate. Inoltre c’è un altro punto su cui il governo sta lavorando: i distacchi delle utenze.

Proprio perché alcuni non riescono più a pagare le bollette, questa a breve sarà una conseguenza inevitabile.

Proprio per questo Giorgia Meloni si sta attivando per intervenire attraverso una moratoria di circa sei mesi sui distacchi.

In questo modo molti di noi non rischieranno di rimanere senza luce e senza gas.

Il bonus da 600 euro: come richiederlo?

Ora passiamo al bonus di 600 euro: in cosa consiste?

Innanzitutto c’è da dire che questo bonus è destinato a quelle famiglie che hanno un ISEE che non supera i 12000 euro.

Questo sicuramente è un primo criterio che va rispettato.

Come viene ripartito? La cifra di 200 euro sarà destinata alle famiglie composte da uno o due componenti.

Poi ci sono i 300 euro saranno date alle famiglie composte da 3 persone; se invece i componenti sono 4 verranno dati 400 euro.

Le famiglie con 5 o più componenti arriveranno ad avere 600 euro.

Informazione ancora più importante è che tale bonus riguarda il comune di Lierna. Parliamo dunque di un aiuto locale: provate a vedere se anche il vostro comune sta fornendo aiuti di questo tipo, perché davvero tutti si stanno mobilitando per aiutare le famiglie in difficoltà.