Nuovo bonus, arrivano altri 150 euro a febbraio: a chi spettano e come averli

Ci sono dei nuovi bonus a disposizione, con 150 euro direttamente nel mese di febbraio solo con questi requisiti.

Arrivano sempre delle buone notizie e questa volta riguarda un bonus da 150 euro che non è il caso di lasciarsi sfuggire. La nota interessante è che questo aiuto sia conglobato direttamente in una questione che interessa a molti soggetti. L’INPS ha finalmente dato tutte le delucidazioni in merito e ci sono delle categorie che potranno ricevere questo bonus 150 euro direttamente. Facciamo chiarezza su chi può fare la domanda e quali sono i requisiti che vengono richiesti per questo tipo di aiuto.

Bonus 150 euro, in che cosa consiste

In molti stavano attendendo il pagamento della Naspi di febbraio, che dovrebbe essere avvenuto a partire dal 14 febbraio in poi. Le città di competenza per i beneficiare di questa disoccupazione sono, tra le altre, Roma – Napoli – Cagliari – Isernia e Ravenna.

La domanda che in molti si fanno è quando arriva il pagamento per i 150 euro di bonus che spettano come disoccupazione. Per chi ha ricevuto l’aiuto nel mese di novembre, il pagamento del bonus sopra citato avverrà in questo mese di novembre.

Come già accaduto, si precisa che il pagamento del bonus 150 euro avverrà solo dopo la ricarica Naspi del mese e non insieme. Questa è la seconda tornata di pagamenti del bonus, con categorie specifiche che potranno beneficiare dell’aiuto.

La Naspi, di solito, non ha un calendario ben definito come può essere quello delle pensioni, per questo i soggetti interessati dovranno accedere alla propria pagina personale INPS e verificare se il pagamento sia già avvenuto nel mese di febbraio o meno. Tuttavia, il pagamento dei 150 euro è confermato arrivi subito dopo la Naspi.

Quando arriva il pagamento dei 150 euro?

I titolari della Naspi che hanno ricevuto il primo pagamento nelle date di Ottobre e Novembre 2022, potranno vedere l’accredito del bonus a partire dal mese di febbraio 2023. Il bonus 200 euro non è stato pagato insieme alla ricarica e questo avverrà anche per chi attende il bonus 150 euro.

Detto questo, il sussidio arriverà comunque entro la fine del mese e l’INPS ha confermato che sarà inviato allo stesso conto corrente dove si ricevono di solito i soldi della Naspi. Questo è un bonus che spetta solamente a coloro che erano già titolari della Naspi dal mese di novembre 2022 a prescindere che ricevessero o meno il sussidio.

La circolare INPS numero 127/2022 conferma che questi 150 euro verranno ricevuti in automatico, senza che il soggetto debba fare nuovamente domanda. I titolari di questo accredito sono: