Carlo Nordio parla della pericolosità di Alfredo Cospito, affermando in una informativa alla Camera che è “confermata e aumentata”.

Il Guardasigilli Carlo Nordio ha dichiarato, in una informativa in aula alla Camera, che la pericolosità di Alfredo Cospito non è solamente “confermata” ma anche “aumentata” negli ultimi tempi, facendo riferimento anche agli appelli che sono stati fatti dall’anarchico i quali, secondo Nordio, “si sono trasformati in un onda d’urto“, coinvolgendo anche i movimenti anarchici all’estero del penitenziario che hanno espresso il proprio sostegno a Cospito. Quest’ultimo, inoltre, porta avanti uno sciopero della fame da quasi quattro mesi, che ha notevolmente cambiato le sue condizioni di salute, per le quali i medici dell’ASL di Sassari hanno chiesto il trasferimento nel penitenziario milanese di Opera, dove il detenuto è sottoposto al regime del 41-bis.

Cospito, Nordio: “Pericolosità confermata e aumentata”

Secondo il Guardasigilli, infatti, la perniciosità dell’anarchico sarebbe tangibile dal fatto che varri suoi appelli “non sono stati ignorati“, trasformandosi in richiami per il movimento anarchico italiano.

E continua il dibattito sulla eventuale ed ipotetica sospensione del 41-bis – che viene tutt’oggi negato per Alfredo Cospito, la cui salute è stata compromessa, negli ultimi tempi, a causa dello sciopero della fame che ha intrapreso tre mesi fa.

Il legale dell’anarchico, infatti, aveva inviato apposita richiesta che, però, non è stata pesa in considerazione dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

La salute attuale dell’anarchico

Al momento, Cospito ha ripreso ad assumere gli integratori personali, ma anche “potassio, zucchero e sale”, nonché “yogurt con miele“, secondo quanto riporta una nota del Dap. Il ministro Nordio, inoltre, ha ribadito che il detenuto non soffre di “alcun decadimento cognitivo” che porrebbe di fronte alla questione della messa in discussione del carcere duro.

Il ministro, infine, ha ribadito che le condizioni di salute dell’anarchico sono costantemente monitorate dai medici e, qualora si verificassero le opportune condizioni, si procederebbe “a verificarne la compatibilità con il mantenimento della restrizione carceraria“.

Intanto, negli ultimi tempi, i movimenti anarchici si sono fatti sentire anche con manifestazioni all’esterno del carcere di Opera, nel quale è attualmente detenuto Alfredo Cospito. Nell’ultima occasione, i manifestanti hanno espresso il proprio sostegno all’anarchico, scontrandosi con le forze dell’ordine, verso le quali hanno lanciato sassi.