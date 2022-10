Nuovo bonus 600€, che gioia per queste famiglie: come fare domanda

By

Forse non lo sapete ancora ma un nuovo Bonus potrebbe arrivare nelle vostre case e il tutto per aiutarvi a gestire meglio le vostre spese e i vostri impegni.

Care famiglie siate in allerta, quindi: ben 600 euro potrebbero essere tutti vostri, ma ovviamente dovrete fare domanda e rispettare degli specifici criteri. Di che criteri stiamo parlando?

Le vostre utenze domestiche non vi permettono di essere sereni, vero? Troppe bollette da pagare e in poco tempo: ecco che questo bonus potrebbe davvero esservi utile.

Si parla proprio di un bonus bollette da 600 euro che potrete ottenere, se solo presenterete domanda entro il 6 Novembre dell’anno corrente.

E ovviamente se avrete diritto per farlo. Per saperne di più continuate a leggere qui di seguito.

La situazione attuale e il caro vita

Tutti noi, chi più chi meno, sta attraversando un periodo buio; le bollette da pagare rappresentano ormai il nostro peggior incubo e questa è una realtà dura da accettare.

Soprattutto da chi non riesce ad arrivare nemmeno a fine mese.

L’economia è in ginocchio e noi altrettanto: inoltre l’arrivo della stagione invernale non ci semplifica le cose, anzi.

Con l’aumento della luce e del gas, la situazione tenderà solo a peggiorare ed ecco che le famiglie stanno cercando di stringere i denti e risparmiare per quanto possibile.

Tutto questo però non sembra bastare: ecco che ci viene in aiuto un bonus che è stato creato proprio con lo scopo di aiutare chi ne ha davvero bisogno.

Parliamo di un bonus di 600 euro che può essere richiesto dalle famiglie italiane che presentino un determinato ISEE .

Si tratta di un aiuto locale e solo i più fortunati potranno riceverlo. Ma continuiamo a leggere qui di seguito per saperne di più.

Bonus 600 euro: caratteristiche e requisiti

Nonostante si respiri un’aria di tensione e di angoscia per i motivi appena elencati, sembra esserci anche uno spiraglio di luce.

Alcuni di noi infatti possono ben sperare di ricevere questo nuovo bonus: parliamo nello specifico dei residenti di Parabiago.

Proprio loro potranno fare richiesta di questo bonus entro il 6 Novembre di quest’anno.

Chi versa dunque in una situazione di disagio e difficoltà può fare domanda; anche chi, a causa del Covid, ha perso il lavoro o ha visto ridursi il proprio stipendio può avanzare tale richiesta.

A patto che si abbia un ISEE minore di 20.000,00 euro. Ecco uno specifico criterio che si deve rispettare per non essere fuori dai giochi.

Inoltre chi ha intenzione di richiedere tale bonus non deve avere depositi in banca o in posta.

Non si devono possedere obbligazioni che superino i 2000 euro e che sommate non superino i 10.000 euro.

Come si calcola l’importo?

A questo punto sorge in modo spontaneo una domanda: come sarà calcolato l’importo da destinare a ogni famiglia?

Si calcolerà prendendo in considerazione il proprio nucleo familiare e quindi da quanti componenti è composto.

Tale importo verrà trasmesso direttamente sul conto di chi fa domanda.

È’ prevista una cifra minima di 300 euro per i nuclei monofamiliari e una cifra che può arrivare a 600 euro per quei nuclei in cui vi sono 4 o più componenti.

Per poter ricevere il bonus occorre presentare domanda attraverso il servizio messo a disposizione dal comune, presente sul sito.

Dunque avviene tutto in modalità digitale: dovrete inoltre allegare un documento d’identità e se a richiedere il bonus è un cittadino extracomunitario, bisognerà allegare anche il titolo di soggiorno valido.

Insomma care famiglie se siete interessate e soprattutto se potete richiedere tale bonus, dovrete semplicemente seguire le indicazioni che vi abbiamo dato nei tempi indicati. Sappiate che si può presentare solo una domanda per nucleo familiare.