Nuovo bonus 495 euro per questi lavoratori: chi riceverà l’aumento in busta paga

Nuovo bonus 495 euro: in arrivo un aumento in busta paga e proprio per questi lavoratori. Ecco chi riceverà l’aumento in busta paga. Quello che c’è da sapere qui di seguito.

Da Luglio ci sarà un incremento nella busta paga di una particolare categoria di lavoratori, fino al 31 Dicembre 2023. Ecco ciò che ha deciso il decreto del Lavoro. Stanno arrivando dunque le varie indicazioni da parte dell’INPS, per quanto concerne l’aumento di stipendio che avverrà da Luglio, ma solo per questo settore di lavoratori. Di chi si tratta? Se volete sapere se siete tra i fortunati, continuate a leggere pure qui di seguito.

Nuovo bonus 495 euro: le novità in ambito scolastico

Come accennato poco fa si parla dell’arrivo di un bonus e per una categoria specifica di lavoratori. Di chi parliamo esattamente? Per dare una risposta a quest’interrogativo bisognerà andare per gradi.

Iniziamo con il dire che a partire dal 1° Luglio inizierà l’aumento di stipendio per la categoria di insegnanti, con una durata stabilita fino alla fine dell’anno 2023.

Un altro settore lavorativo che riceverà questo aumento in busta paga è anche quello del personale ATA scolastico, ma pure di quello pubblico e privato che rientra in requisiti indispensabili per avere questo beneficio.

Un aspetto da tener presente è che la busta paga più ricca dei docenti si basa sul taglio del cuneo fiscale, che aumenta quindi di altri 4 punti percentuali rispetto a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge Bilancio 2023.

Nel frattempo gli insegnanti stanno tuttora aspettando il bonus busta paga, il compenso accessorio in previsione per quest’anno e per il quale bisogna ancora versare le mensilità arretrate.

Ricordiamo anche che non tutti i docenti dispongono della medesima retribuzione, visto che può cambiare in base all’anzianità del servizio, alla tipologia di contratto e da ulteriori fattori.

Qui di seguito vedremo quindi di quanto sarà esattamente l’aumento dello stipendio di questo settore lavorativo.

Nuovo bonus 495 euro: informazioni generali sull’aumento della busta paga di questa categoria

In riferimento ai periodi di paga rientranti tra il primo giorno di Luglio e l’ultimo di Dicembre del 2023, la deroga sulla quota correlata ai contributi previdenziali per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti a carico dei lavoratori, aumenterà di 4 punti percentuali. Ciò senza altri effetti sulla tredicesima.

Ne consegue che il taglio del cuneo fiscale equivale all’esonero di tale quota di contributi a carico dei lavoratori.

La manovra finanziaria iniziata il 1° Gennaio, ha previsto che questo esonero fosse riconosciuto nella busta paga, inclusa quella relativa al settore degli insegnanti.

Questo si verificherà nella misura di 2 punti, con una retribuzione imponibile non superiore alla cifra di 2.692 euro, maggiorata del rateo attinente la tredicesima.

Nella misura di 3 punti percentuali con una paga imponibile non superiore a 1.923 euro, maggiorato del rateo riguardante la tredicesima.

A quanto corrisponde quest’incremento della busta paga

Il taglio del cuneo fiscale, come abbiamo constatato precedentemente, si è incrementato di 4 punti percentuali, senza altri effetti sulla tredicesima.

Tutto questo andrà dunque a determinare un aumento della paga degli insegnanti, a partire dal primo giorno di Luglio 2023.

In questa novità rientrano anche i lavoratori pubblici e privati.

Il riconoscimento di tale esonero corrisponde a 6 punti di percentuale, per quegli stipendi che non superano i 2.692 euro, ovvero 35 mila euro di retribuzione lorda annuale.

Nella misura di 7 punti percentuali, per quegli stipendi che non vanno oltre i 1.923 euro, con 25 mila euro di retribuzione all’anno lorda.

Come precisa l’INPS all’interno del messaggio pubblicato sul portale ufficiale, tale novella di tipo legislativo non deve mostrare degli effetti sul rateo della tredicesima.

Nello specifico, però, in tanti si stanno chiedendo di quanto sarà quest’incremento all’interno della busta paga di questi lavoratori.

In riferimento a coloro che rientrano nei requisiti appena citati.

L’aumento di stipendio previsto a partire dal primo Luglio dovrebbe equivalere a 96 euro mensili fino al mese di novembre, con una retribuzione annuale lorda fino a 25 mila euro.

99 euro mensili sono previsti, invece, in aggiunta per 5 mesi per una retribuzione lorda fino a 35 mila euro, per un totale di 495 euro di aumento sulla propria busta paga.

Ne consegue che l’incremento nella busta paga corrispondente alla cifra che arriva fino a 100 euro è completa. Questo sta a significare che include pure quanto già ottenuto, mediante il taglio del cuneo fiscale. Tutto questo attraverso l’applicazione di ciò che si è deciso con la legge di Bilancio.

Per quei lavoratori che hanno ricevuto un aumento della busta paga di 40 euro, si prevede un incremento aggiuntivo di 50 euro. Questo si riferisce pure alla busta paga dei docenti.

Considerazioni finali: cos’altro bisogna aggiungere

Da tutto quello che si è appena letto, si prevede quindi una importante novità per questi determinati lavoratori. Soprattutto per chi lavora in questo particolare ambito.

Un notevole vantaggio dal punto di vista economico, che giunge come una ventata di aria fresca per tanti dipendenti, ancor di più in questo periodo di forte crisi che continua a perdurare da tempo.

Coinvolgendo molte famiglie italiane che, per via del carovita, si sono ritrovate in gravi difficoltà a livello finanziario.

Adesso e precisamente a partire da Luglio fino a fine anno, questa categoria di lavoratori potrà contare su un aumento di stipendio che sicuramente gli sarà di grande supporto, per la vita quotidiana e per tutte le spese correlate.

Dunque sulla base di quello che si è detto sinora, grazie all’entrata in vigore di suddetto decreto si avrà un aumento di stipendio per questa specifica categoria, quindi insegnanti, dipendenti a livello pubblico e privato avranno un aumento e esattamente, per rispondere alla domanda iniziale, riceveranno 495 euro di aumento e quindi 99 euro mensili, per 5 mesi, per una retribuzione all’anno lorda fino a 25.000 euro.

Ecco che si si ritrova a far parte di questa categoria può iniziare a gioire dal momento che quando si parla di aumenti vari non può che nascere un sorriso, soprattutto in questo periodo in cui i soldi sembrano non bastare mai.