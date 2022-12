Nuovo bonus 300 euro, ecco quando e per chi arriverà in busta paga

Nuovo bonus pari a 300 euro: per chi arriva e quando? Ecco come sarà accreditato l’aiuto economico pari a trecento euro.

Tempi difficili per i lavoratori italiani, che sono costretti ad affrontare i rincari e il caro bollette. C’è una platea di lavoratori che potrà finalmente beneficiare del bonus pari a 300 euro. Chi sono questi lavoratori? La misura è stata resa possibile anche all’estensione dell’importo da destinare al welfare. È stato previsto dal Decreto Aiuti quater.

Il bonus 300 euro non verrà erogato tramite busta paga, ma sarà disponibile sotto forma di buoni carburanti, per pagare il trasporto pubblico locale e sotto forma di voucher per il tempo libero, oltre che per pagare le bollette.

Bonus 300 euro: a chi spetta?

È una determinata platea di lavoratori ad avere la possibilità di accedere al bonus 300 euro. Si tratta dei ferrovieri. Ferrovie dello Stato è una grande azienda italiana che fornisce un valido aiuto al proprio organico. Il periodo in cui tutti quanti stiamo vivendo è assai critico, per questo Ferrovie dello Stato ha deciso di scendere in campo per erogare un grande ausilio ai propri dipendenti.

Oltre ai bonus statali pari a 200 euro e a 150 euro erogati dal Governo, i dipendenti del gruppo aziendale Ferrovie dello Stato possono beneficiare del bonus 300 euro per fronteggiare il salasso delle bollette energetiche. Si tratta di un bonus che viene erogato una tantum entro la fine dell’anno.

Bonus 300 euro in busta paga per questi lavoratori

Il bonus 300 euro in busta paga è una misura economica che consente di fronteggiare il caro bollette energetiche. Questo aiuto permette ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato di pagare il salasso energetico. L’obiettivo dell’azienda di trasporti è quello di aiutare le risorse umane in un contesto economico internazionale complesso e caratterizzato da continui rincari, oltre che dall’inflazione.

Bonus 300 euro ai lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato: è un’indennità una tantum?

Il bonus 300 euro erogato ai lavoratori dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato è una misura economica una tantum entro la fine del corrente anno. Quindi entro il 31 dicembre 2022 i lavoratori possono ricevere l’accredito del bonus 300 euro una tantum, lo stipendio e la tredicesima mensilità.

Bonus 300 euro Ferrovie Stato: è cumulabile con altri bonus anti-inflazionistici?

Il Bonus 300 euro per i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato è cumulabile con gli altri bonus statali anti-inflazionistici, tra cui il bonus 200 euro ed il bonus 150 euro. Oltre a questi bonus statali, anche i Comuni sono scesi in campo per sostenere economicamente i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti reddituali. Pertanto, ci sono tanti bonus (statali, locali, aziendali) che sono cumulabili e possono essere richiesti dai lavoratori dipendenti.