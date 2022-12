Mihajlovic, ansia per le condizioni di salute dell’ex allenatore: il post allarmante

Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna ma anche ex centrocampista di Lazio e Inter, sta continuando a combattere la sua battaglia contro la leucemia. Il tweet del direttore del Tg5, Clemente Mimum, notissimo anche per la sua fede biancoceleste, con scritto semplicemente “Forza Sinisa” ha messo in apprensione i tifosi che temono che le condizioni di salute del serbo siano peggiorate negli scorsi giorni.

Così come con Gianluca Vialli, il capo delegazione della Nazionale azzurra, che oggi ha annunciato una sospensione momentanea dei suoi impegni professionali per un aggravamento della malattia, in tanti sui social hanno espresso vicinanza a Mihajlovic. Per quanto riguarda, poi, l’evoluzione della sua leucemia, sembrerebbe vero che nelle ultime ore è peggiorato, ma non ci sono notizie ufficiali da parte della famiglia.

Come sta Mihajlovic: il tweet di Mimun e le conferme di un peggioramento (ma non dalla famiglia)

Dal 2019, come annunciò lui stesso in conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic è affetto da una particolare forma di leucemia, quella mieloide, che lo ha colpito in forma acuta. Dopo il trapianto di midollo osseo, con cui sembrava che fosse riuscito a sconfiggere la malattia, l’allora allenatore del Bologna ha avuto una ricaduta nella primavera scorsa quando la malattia è tornata a fare capolino nella sua vita.

Un tweet di ieri di Clemente Mimun, tifoso della Lazio e direttore responsabile del Tg5, ha messo in allarme i tanti tifosi dell’ex centrocampista serbo, diventato grande proprio tra Roma, Genova, sponda Sampdoria, e l’Inter. Il giornalista con il suo semplice “Forza Sinisa“, infatti, ha generato ansia tra i suoi utenti e non solo, tanto che le parole hanno subito scalato le tendenze.

forza SINISA!!!! — Clemente Mimun (@cjmimun) December 13, 2022

L’ultima apparizione pubblica di Mihajlovic dopo l’esonero dalla panchina dei felsinei di settembre è stato durante la presentazione del libro del suo ex allenatore Zdenek Zeman di una decina di giorni fa. A Roma, l’ex tecnico del Milan ha voluto fare una sorpresa al boemo, che lo ha accolto a braccia aperte. Con un cappellino in testa, come ci ha abituati da quando è arrivata la leucemia, il serbo non sembrava al massimo, è vero, ma le sue condizioni potevano essere considerate quantomeno stazionarie.

Le cose, effettivamente, sono cambiate nel corso di questo breve lasso di tempo, perché negli scorsi giorni Mihajlovic è stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa delle sue condizioni, che si sono aggravate. Insomma, il tweet di Mimun ha fatto pensare al peggio, e nessuno della famiglia ha confermato o smentito quello che dal social di Elon Musk si immaginava.

Stando alle informazioni di Ilario Di Giovanbattista, giornalista radiofonico di Radio Radio, le notizie che hanno iniziato a circolare nelle chat sul tecnico serbo sono da ritenersi false: Mihajlovic sta male, ma “è circondato dall’affetto dei suoi cari che lo confortano“.

Alle 11.53 Sinisa #Mihajlovic è stabile. Le notizie che rimbalzano nelle chat sono totalmente false. Vero è che nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate. È circondato dall’affetto dei suoi cari che lo confortano. Questa corsa all’annuncio è raccapricciante. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) December 14, 2022

Le critiche a Mimun e la vicinanza a Mihajlovic

Considerato il silenzio della famiglia, in molti si sono scagliati contro il giornalista di fede biancoceleste, colpevole di aver fatto iniziare una corsa alla notizia su un argomento così delicato.

C’è un vociare tremendo da qualche giorno sullo stato di salute di #Mihajlovic . C’è un uomo che lotta, non c’è nulla da dire,raccontare commentare. C’è solo da stare in rispettoso silenzio. — Federico Ruffo (@FedericoRuffo) December 14, 2022

Se non è la famiglia a dare le notizie sulla salute di #Mihajlovic nessuno dovrebbe permettersi di fare scoop. Questo giornalismo fa vomitare uno sciacallaggio miserevole. Una cosa la voglio dire, la vita è una ruota che gira. Rispetto per Sinisa — Marco Minuto 🇪🇺🇺🇦 #facciamorete (@minuto84) December 14, 2022

Accanto a messaggi di questo tipo, che sono tanti, specialmente sotto i post dei due giornalisti, ce ne sono tanti altri che esprimono solidarietà e vicinanza a Mihajlovic. In molti, tra l’altro, hanno fatto un parallelismo con le condizioni di salute di Gianluca Vialli che, proprio oggi, ha annunciato in Figc che non sarà presente per i prossimi impegni della Nazionale per un aggravamento del suo tumore al pancreas.

Una preghiera per #Mihajlovic e per tutte le persone che soffrono nella malattia — silvia gilardi (@gilardisil) December 14, 2022