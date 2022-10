Mai più pagamenti in contanti? Quando potrebbe cambiare tutto: la data ufficiale

I pagamenti in contanti non saranno più permessi? In questa data cambierà tutto e le persone dovranno abituarsi il prima possibile.

In un mondo dove tutto cambia continuamente, anche la lotta all’evasione fiscale è un discorso da prendere seriamente. In effetti, lo Stato sta facendo di tutto per fare in modo che gli utenti paghino tramite carta o bonifico lasciando perdere i contanti.

Oggi gli esercenti sono chiamati ad accettare pagamenti con strumenti elettronici tracciabili al fine che tutto sia verificabile. I contanti, certamente, si possono ancora utilizzare, ma i cittadini italiani hanno già notato non pochi cambiamenti all’orizzonte e si trovano a dover pagare solo con questi strumenti a disposizione. C’è però una data per l’addio definitivo ai contanti: una novità che lascia perplessi.

Lotta all’evasione fiscale tra carte e bonifici

È una lotta continua da parte dello Stato che sta cercando di mettere la parola fine all’evasione fiscale. L’introduzione di tutti i sistemi elettronici che si possono controllare, non sono solo ottimi per agevolare i cittadini nei pagamenti ma anche per controllare tutte le spese che vengono effettuate.

È indubbio che per essere in regola oggi, fatture e ricevute insieme agli scontrini consentono incroci e controlli ottimali da parte degli agenti preposti. Inoltre, ci sono notizie che mettono l’accento sullo stop al pagamento in contanti definitivo. Proviamo ad approfondire l’argomento?

Addio pagamenti in contanti: data e motivazioni

Durante lo scoppio della pandemia da Covid 19 si sono attuate non pochi processi per evitare il contagio, tra questi l’invito ad utilizzare le carte di debito/credito e non i contanti. Non solo, ci sono alcuni sportelli ATM che vogliono chiudere perché in tanti credono che sia preferibile gestire tutte le finanze in modalità online o direttamente con lo smartphone.

Pian piano il pagamento in contanti sta sparendo sempre di più e anche per un cappuccino al bar si usa la carta. Secondo quanto riportato dai media nazionali, il Governo Meloni continuerà la lotta all’evasione e cercherà di invitare i cittadini a pagare tramite tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione.

Oggi ci sono anche pagamenti tramite applicazioni, per questo in Asia e in Africa si è registrato un crollo sull’uso delle carte di debito e di credito . Lo staff di analisti della GlobalData – società inglese di analisi e consulenza – ha stimato che nel 2030 si arriverà allo stop ai contanti. A tutto questo si aggiunge anche la previsione dell’aumento di uso delle app per i pagamenti raggiungendo un valore da 140mila dollari .

La società di consulenza americana McKinsey & Company, già nel 2021 il mercato dei pagamenti digitali ha subito un fortissimo rialzo. Gli esperti hanno sottolineato che sino al 2030 è possibile un aumento del tasso annuale composto al 20,5% visto l’uso massivo dei dispositivi mobili.

Gli e-commerce, a tal proposito, stanno rafforzando i servizi digitali al fine di permettere ai suoi utenti di pagare in ogni modo possibile.