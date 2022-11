Nuovo bonus 150 euro, al via dal 22 novembre: ecco per chi è e cosa cambia

Un nuovo bonus 150 euro che partirà dal 22 novembre per questa categoria di persone: che cosa cambia e cosa dobbiamo aspettarci?

Ci sono ottime notizie per tutti coloro che ogni giorno vogliono aggiornamenti in merito ai bonus erogati dal Governo. Le novità da parte di questo nuovo Governo non mancano di certo, infatti la Meloni sta studiando ogni tipo di strategia per garantire alle famiglie ogni tipo di sussidio economico. In questo caso specifico torna in auge il bonus 150 euro che dall 22 novembre dovrebbe prendere il via ed essere anche automatico: ma non per tutti. Vediamo insieme le specifiche e cosa dobbiamo aspettarci?

Bonus 150 euro, quali sono le novità dal 22 novembre?

Come accennato, il Governo Meloni si sta muovendo al fine di poter dare ai cittadini italiani ogni tipo di strumento valido ad una vita concreta. Visti i rincari e tutto quello che sta succedendo nel mondo, degli aiuti sono ben accetti.

Per quanto riguarda il bonus 150 euro, dal 22 novembre potrebbe diventare automatico. Gli esperti usano ancora il condizionale proprio perché manca la conferma da parte delle Camere che ne stanno discutendo in queste ore.

I media nazionali e internazionali hanno spiegato che il pagamento del bonus 150 euro potrebbe essere automatico. Inoltre le categorie saranno differenti perché alcune persone dovranno presentare l’autodichiarazione, mentre altre no. I dipendenti pubblici non saranno sicuramente obbligati a presentarla al fine di accedere a questo sostegno in automatico grazie al decreto Aiuti Ter.

Che cosa cambierebbe quindi? Per quanto riguarda il settore privato praticamente nulla, infatti i lavoratori presenteranno l’autocertificazione se vogliono ricevere il bonus. Mentre – come accennato -se riguarda i dipendenti pubblici non si dovranno compilare moduli particolari considerando che l’erogazione potrà avvenire in automatico.

La novità viene introdotta attraverso il Decreto Aiuti Ter, con nuove regole che dovrebbero diventare ufficiali a breve dopo il via libera di Camera e Senato entro il 22 novembre.

Come si ottiene il bonus 150 euro

Il bonus da 150 euro è una indennità che è stata introdotta al fine di combattere il caro energia e l’inflazione sempre più gravosa. La misura è un sostegno visto come bonus per tutti i lavoratori che presentano una retribuzione che non supera i 1.538 euro. Non solo, viene destinata anche ai co.co.co che hanno registrato un reddito basso sotto i 20mila euro.

Un vero e proprio aiuto che ha sostituito quello da 200 euro erogato e introdotto dal Governo Draghi. La misura ai tempi si rivolgeva ai redditi che non superavano i 35mila euro mentre adesso si chiede un tetto totale di 20mila euro. La vera novità riguarda l’autodichiarazione per i dipendenti del settore pubblico che non dovranno presentarla, mentre quelli del settore privato sì.

I primi, infatti, riceveranno il bonus in busta paga in automatico dal 22 novembre, salvo conferme e/o modifiche. Bisognerà attendere ancora qualche ora prima di capire se Camera e Senato confermeranno la sua erogazione dal 22 novembre in poi: secondo gli esperti sarà un sì pieno e dalla prossima settimana si partirà con questa novità molto interessante.