“Non è mio figlio”, Regina Elisabetta II spietata: ripudiato sul punto di morte

La Regina Elisabetta II in punto di morte ha ripudiato suo figlio per via delle sue malefatte. Ecco cosa avrebbe detto ai sudditi.

Il Regno Unito, da qualche mese ha un nuovo Sovrano, Re Carlo III che è salito al trono dopo la morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, che per 70 anni è stata la monarca del Paese.

La donna, è la prima donna ad aver regnato più a lungo in tutta la storia e la seconda nella classifica dei sovrani più longevi e proprio questo aprile aveva festeggiato il giubileo dei suoi 70 anni di regno.

La Regina Elisabetta II e la frase su suo figlio

Lo scorso 8 settembre, dopo essersi fatta vedere l’ultima volta dai suoi sudditi, il 6 settembre, per accogliere l’ex primo ministro inglese Liz Truss, la donna si era mostrata con dei lividi sulle mani.

I tabloid inglesi avevano parlato di flebo e trasfusioni al quale la monarca si stava sottoponendo dopo che da qualche tempo aveva una salute sempre più cagionevole e quindi aveva bisogno di cure.

In realtà, la donna stava per passare a miglior vita e solo dopo 48 ore, la donna è deceduta in beatitudine nel Castello di Balmoral circondata dagli affetti più cari, anche se sembra aver detto una frase particolare.

Stando a quanto riportato da alcuni giornali, la Regina, era stata molto colpita da quello che nell’ultimo periodo era capitato a suo figlio Andrea, duca di York, dopo che lui l’aveva molto delusa.

La Regina Elisabetta II era molto legata ad Andrea, e proprio quest’ultimo le aveva regalato i due corgi che sono stati al fianco della donna fino alla sua morte, e che adesso sono nelle sue mani.

Andrea, da tempo non fa più parte della famiglia reale ed è diventato un privato cittadino, a seguito di alcuni scandali che hanno fatto scalpore nelle mura di Buckingham Palace e e infangato il nome della Royal Family.

La drastica decisione

Dopo essere stato accusato di frode, l’uomo, negli ultimi tempi è stato accusato di aver abusato sessualmente di Virginia Giuffre, una ragazza minorenne e di essere coinvolto nel caso Epstein.

Quest’ultimo, è stato un amico storico di Andrea che è stato incarcerato per via di traffico e abuso su minori, e questo ha molto scosso la Famiglia Reale e la Regina Elisabetta II che ha deciso di diseredarlo.

Le sue figlie, Beatrice ed Eugenia di York, hanno mantenuto il loro titolo ma loro padre è stato allontanato dalla Famiglia Reale con revoca anche delle nomine militari e di qualsiasi altro privilegio.

Per questo motivo, Andrea è stato allontanato dal Palazzo Reale e da qualsiasi altro incarico che la Corona inglese poteva conferirgli e sembra che, anche Re Carlo III, non si intenzionato a ripulire l’immagine di suo fratello.

Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni trapelate dallo staff di Buckingham Palace, pare che la Regina Elisabetta II, prima di morire, abbia detto una frase nei suoi confronti ripudiandolo come figlio riportata in questo modo dai media:

“Non è più mio figlio”

anche se non ci sono certezze in merito.

Queste quindi sarebbero le parole che la monarca avrebbe detto prima di esalare gli ultimi respiri, anche se potrebbe trattarsi soltanto di una voce di corridoio, dato che la donna ha sempre avuto un affetto profondo nei confronti di Andrea, e pare che stava cercando un modo per poterlo reintrodurlo a corte.