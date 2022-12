Nuovo bonus 1000€, non spetta a tutti ma solo a questi cittadini italiani

Ecco cos’è il Nuovo bonus 1000€ e a chi spetta tra i cittadini italiani. Purtroppo non è destinato a tutti, ma solo a pochi.

Vi sveliamo quali saranno i cittadini che potranno beneficiare di questo nuovo bonus 1000€ che sta facendo sognare tanti italiani. Si tratta di un vecchio bonus da 500 euro che è stato di recente raddoppiato dal nuovo Governo di Giorgia Meloni, non senza suscitare aspre polemiche.

Cos’è il nuovo bonus 1000€

Ricorderete sicuramente il bonus cultura introdotto durante il Governo di Matteo Renzi. Si trattava di 500 euro previsti per i 18enni, spendibili per l’acquisto di materiali ed esperienze relative al mondo della cultura.

L’obiettivo del bonus era quello di invogliare i giovani a migliorare le proprie conoscenze e ad acquisire nuove competenze grazie all’approccio ad ambienti come quelli del cinema, della musica, dell’arte, ecc.

Il bonus cultura è stato un grande successo e continuerà a esistere, anche se sotto il Governo Meloni cambierà forma e verrà addirittura raddoppiato. Prima, per ricevere il bonus era necessario essere in possesso della nota 18App.

Adesso, questo strumento viene sostituito da due carte: si tratta della carta cultura giovani e della carta del merito. La prima verrà assegnata a tutti i nati nel corso dell’anno 2004 grazie all’impiego di fondi già stanziati nel corso del 2022.

Ma come mai questo bonus adesso verrà raddoppiato e chi potrà finalmente riceverlo? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Ecco quali sono i nuovi requisiti per riceverlo

Il Governo di Giorgia Meloni ha deciso finalmente di raddoppiare il vecchio bonus cultura. Ma in costa consiste questo raddoppio? I giovani 18enni continueranno a ricevere 500 euro, mentre altri 500 verranno stanziati per quegli studenti meritevoli che si diplomeranno con la votazione di 100/100.

Ne consegue che un 18enne che si diplomerà con la votazione di 100 percepirà addirittura 1000 euro di contributo.

Purtroppo, però, non basta avere 18 anni per ricevere il nuovo bonus cultura. Bisognerà, infatti, essere inseriti in un contesto familiare dove l’ISEE è inferiore ai 35 mila euro. I 500 euro del bonus voto 100, invece, verranno erogati agli studenti indipendentemente dal loro ISEE.

Il Governo di Giorgia Meloni ha inoltre annunciato che si procederà presto con il rafforzamento dei meccanismi per prevenire le truffe, in modo che tutti i giovani spendano questi 500 o 1000 euro effettivamente fruendo di cultura.

Nonostante fossero nominali, spesso questi bonus erano stati venduti in passato e venivano utilizzati da chi non era in possesso dei requisiti previsti dallo Stato. Chi li aveva, invece, chiedeva un pagamento contante di 500 euro, da usare per scopi diversi da quelli per cui era stato pensato in origine il bonus.

Ora i cittadini si chiedono quando verrà erogato finalmente il bonus. E’ probabile che lo farà già nei primi mesi di quest’anno entrante 2023 per coloro che lo otterranno per età; chi, invece, lo riceverà per ragioni di merito, si suppone che lo otterrà solo nel corso dell’estate o nel mese di settembre 2023.