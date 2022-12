Codice della strada, occhio a sostare qui: scattano 1700€ di multa

Il Codice della Strada è in continua evoluzione, ma se sostiamo proprio in questo punto scattano subito 1.700 euro di multa.

Il Codice della Strada si rinnova e aggiunge sempre un pezzo al suo puzzle, ma mano che le abitudini cambiano o se le regole non vengono rispettate. Alcuni automobilisti dimenticano di indossare le cinture di sicurezza, altri non hanno tutti quanti i documenti necessari che devono essere presentati al posto di blocco e alcuni sostano in zone vietate perché pericolose. Guidare un mezzo è molto difficile e non deve essere preso ma alla leggera: c’è un gesto infatti comporta il pagamento sino a 1.700 di multa.

Attenzione a sostare con l’auto in questo punto preciso

Sostare con l’auto in zone pericolose è vietato dal Codice della Strada, ma è anche vero che si possono creare delle emergenze da gestire con le quattro frecce accese. Questo è consentito in caso di vera emergenza o necessità, mentre per telefonare – dormire o mangiare è richiesto che un mezzo di fermi nell’aree apposite in totale sicurezza.

Moltissimi conducenti dei mezzi tendono a fermarsi sulla corsia di emergenza, una zona libera che però è disciplinata dall’articolo 3 proprio del Codice della Strada. È una corsia creata appositamente per sostare in caso di auto in panne, malori o altro che si potrebbe verificare durante un viaggio sempre nel pieno rispetto della legge italiana.

La definizione corretta di corsia di emergenza è:

“Corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.

Non solo, questa è una corsia per far passare velocemente i mezzi di soccorso, i Carabinieri oppure la Polizia in caso di incidente o similari. Per questo motivo non si dovrebbe mai sostare sulla stessa senza un valido motivo.

Sosta sulla corsia di emergenza: multe salate

Per quanto riguarda i pedoni, questi possono camminare lungo la corsia di emergenza solo per raggiungere le colonnine del SOS situate lungo l’autostrada. I soggetti dovranno inoltre indossare il giubbino catarifrangente giallo o arancione, per fare in modo che tutti i conducenti dei mezzi possano accorgersi dell’emergenza. Non da meno il triangolo in caso di incidente o auto in panne, seppur lungo la corsia di emergenza.

Non tutti sanno che la sosta lungo la corsia di emergenza non è consentita oltre le tre ore. Il veicolo – a termine delle tre ore – viene rimosso dalle forze dell’ordine. La sanzione è molto salata, infatti ha una partenza da 430 euro e arriva sino a 1731 euro.

A tutto questo si aggiunge la decurtazione di 10 punti dalla patente. È importante che i conducenti usino la corsia di emergenza solo per lo scopo per la quale è stata creata senza intralciare o commettere la furbizia di usarla in caso di coda per raggiungere l’uscita più vicina.