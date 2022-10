Nuovo bimbo in casa reale inglese? Lei conferma: chi sarebbe in dolce attesa

Casa reale inglese, nuovo baby a bordo? Arriva la conferma da parte di lei: ecco chi sarebbe in dolce attesa. Sudditi felicissimi per la lieta news.

Il sole torna a splendere sulla piovosa Londra. Una lieta notizia potrebbe stravolgere tutto: lei sarebbe pronta a diventare presto mamma. Bebè in arrivo nella Royal Family?

Cicogna in arrivo nella casa reale inglese?

Il mese di settembre che si è da poco concluso, è stato uno dei più drammatici non solo per il mondo ma soprattutto per i componenti della casa reale inglese. Poco più di 30 giorni fa, è venuta a mancare la Regina Elisabetta.

La monarca è morta a 96 anni, dopo aver regnato per ben 70 in maniera straordinaria sulla sua amata Inghilterra. Oggi la sua eredità è nelle mani di Carlo e affiliati che si ritrovano a dover fare i conti con una secolare monarchia che grazie anche ad Elisabetta II è diventata una potenza mondiale.

Se è vero che fino ad ora per la Royal Family ci sono stati più motivi per piangere che per sorridere, finalmente oggi il sole torna a splendere su Londra. La lieta indiscrezione fa rallegrare tutti: si dice che proprio lei potrebbe essere in dolce attesa! La famiglia reale si allarga? Per chi sarebbe prevista la cicogna? Lo scopriamo insieme.

Chi è la reale pronta a diventare di nuovo mamma

Che belle notizie, dopo un periodo buio, per la casa reale inglese. Si dice che lei sia in dolce attesa! Di chi parliamo? Ma ovviamente della bellissima Kate Middleton.

Mamma già di tre splendidi bambini, George, Charlotte e Louis, sembra proprio che la ex duchessa di Cambridge e ora principessa del Galles, sia pronta a diventare mamma per la quarta volta.

Anche se da settimane gira voce che in realtà Kate sia già incinta, per il momento sono rumors che restano tali dato che nessuna conferma (ma nemmeno smentita) è arrivata da parte della famosa coppia reale ne tantomeno dallo staff di palazzo.

Un insider ha rilasciato delle dichiarazioni a Us Weekly raccontando che la Middleton è riuscita a convincere William a mettere al mondo un altro figlio. D’altronde, fa sapere sempre questa fonte vicina alla principessa, Kate ha sempre avuto il desiderio di mettere su una famiglia numerosa.

Dichiara la fonte:

“Kate ha sempre desiderato quattro figli, e mentre William era inizialmente felice con tre, è riuscita a convincerlo”.

Se per tanti tre è il numero perfetto, quattro è quello invece giusto per la dolce Kate. Inizialmente, William non era per nulla convinto di voler allargare ancora la famiglia per una sola ragione: per salvaguardare Kate.

La ex duchessa di Cambridge non è solo una moglie e una mamma di tre figli che tanto la impegnano, ma è anche la principessa del Galles, futura regina di Inghilterra e personaggio di spicco per la monarchia inglese.

Sudditi contenti: ritorna il sole in Inghilterra

Insomma, la Middleton ha sempre tanto da fare e tra eventi ufficiali, incontri pubblici, feste e cene di Gala e poi royal tour in giro per il mondo, crescere un quarto figlio deve essere davvero complicato e la sua salute mentale potrebbe risentirne.

Sembra però che la principessa sia riuscita a far cambiare idea al suo bel maritino, ragion per cui, i due già starebbero provando ad avere un quarto bimbo. Se il nuovo bebè dovesse davvero presto arrivare, sarebbe una grande gioia per la famiglia Windsor ma anche per i sudditi inglesi.

Qualcuno ha affermato che il desiderio della principessa di mettere su una famiglia così numerosa dipende forse dal fatto di voler seguire l’esempio della Regina Elisabetta che ha avuto anche lei quattro figli: Carlo, Andrea, Edoardo e Anna.

Qualcun altro crede semplicemente che Kate adori avere anche in giro per la casa tanti marmocchietti e ora che George, Charlotte e Louis sono diventati grandicelli, prendersi cura di un altro baby la farebbe impazzire di gioia.