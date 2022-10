Immobile tornerà nel 2023, brutta tegola per la Lazio

Brutte notizie per Maurizio Sarri, l’infortunio di Ciro Immobile è abbastanza serio e lo costringerà a tornare in campo soltanto a gennaio. Il capitano della Lazio era uscito nel primo tempo della sfida con l’Udinese e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro



Arrivano pessime notizie dall’infermeria della Lazio, il capitano biancoceleste si era infortunato domenica pomeriggio nella sfida contro l’Udinese lamentando un fastidio alla coscia sinistra.

In mattinata il numero 17 si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.

Non sono ancora chiari i tempi di recupero ma il bomber napoletano salterà sicuramente questa ultima parte di stagione prima del mondiale.

Dopo Paulo Dybala quindi il derby capitolino (che si giocherà il 6 novembre) perde un altro grande protagonista, vedremo ora come Sarri ridisegnerà la squadra dal punto di vista offensivo.

Brutte notizie per i tifosi della Lazio: ecco quando rientrerà in campo Ciro ☹️#Immobile | #SerieA | #Lazio — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 19, 2022

La Lazio perde Ciro Immobile, tornerà a gennaio

Giornata di grande amarezza a Formello, la Lazio dovrà rinunciare al suo principale attaccante per l’ultima fase di stagione di questo 2022.

I biancocelesti in queste settimane si giocheranno il passaggio del turno in Europa League e dovranno affrontare sfide delicate in Serie A, su tutte la super sfida con la Roma in programma il prossimo 6 novembre.



Come ha comunicato la stessa società il classe ’90 ha già iniziato le cure per recuperare prima possibile ma sarà praticamente impossibile recuperarlo prima dell’inizio del mondiale in Qatar.

Vedremo ora quali saranno le scelte di Sarri che non abbandonerà (quasi certamente) il suo 4-3-3 adattando molto probabilmente lo spagnolo Pedro nel ruolo di falso nuove con Zaccagni e Felipe Anderson sugli esterni.

Già in passato il tecnico toscano ha dimostrato di essere bravo ad adattarsi nei momenti di difficoltà, ai tempi in cui era alla guida tecnica del Napoli infatti reagì alla cessione di Gonzalo Higuain lanciando Mertens come centravanti, ruolo che poi si dimostrò essere perfetto per l’attaccante belga.

Per questo tipo di infortunio si parla di circa 45 giorni di stop, Milinkovic-Savic e compagni ora dovranno essere bravi a sopperire all’assenza del proprio bomber cercando di strappare la qualificazione agli ottavi di Europa League e rimanere ai vertici del campionato, Immobile non tornerò in campo prima di gennaio.