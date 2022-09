Nuovissimo bonus di €1000 ai lavoratori, incredibile regalo per te: lo ottieni così

Questo nuovissimo bonus di 1000 euro è dedicato a tutti i lavoratori e per ottenerlo è necessario svolgere dei piccoli step. Vediamo insieme bene di che cosa si tratta.

Non ci sono mai abbastanza aiuti in un periodo come questo corrente. Tra l’inflazione e la crisi, ci si ritrova a dover fare i conti con le utenze a fine mese con costi che arrivano a cifre inimmaginabili. Gli aumenti sono costanti e riguardano ogni categoria, da quella alimentare sino al carburante arrivando poi alle bollette. Un dipendente medio non riesce a supportare tutte queste spese, per questo motivo entra in scena il bonus 1000 euro. A chi è rivolto?

Aumenti e stipendi, il futuro è incerto?

Lo scenario del futuro non è di certo dei più confortevoli, con l’inflazione che ha raggiunto l’8% e gli economisti che prevedono un ulteriore aumento. In termini di stipendi, ci sono alcuni aumenti che potrebbero essere di alto interesse per tutti i dipendenti ma le spese sono comunque troppe da sostenere.

È risaputo che il caro spesa e il caro benzina siano solo all’inizio del loro percorso, così come le utenze e le bollette che presentano dei conti con fin troppi zeri. Entra in scena questo nuovo bonus per i lavoratori da 1.000 euro: chi può beneficiarne?

Bonus 1000 euro per i lavoratori: di che cosa si tratta?

L’inflazione all’8% ha portato i lavoratori e gli italiani a non credere di farcela, per questo si chiede al Governo di poter fare qualcosa di concreto il prima possibile. In un primo momento, la risposta è stata con il bonus da 200euro che non è stato distribuito a tutte le categorie, cercando di sostenere spese quanto più possibile.

Adesso arriva anche un bonus aggiuntivo, che si aggiunge agli aumenti in busta paga che sono generati al doppio taglio del cuneo fiscale. Ovviamente, questi saranno a disposizione solo fino a fine anno per poi passare la palla al nuovo Governo, che vedrà cosa fare.

Chi può ottenere il Bonus

È una tipologia di bonus che nasce per tutti i lavoratori che, nel 2021, hanno pututo sfruttare la tutela relativa ai soggetti fragili come da articolo 26 – comma 2/decreto-legge 17 marzo 2020 – n. 18 poi modificato dalla legge n°27 24 aprile 2020.

In poche parole, è un bonus da 1.000 euro per tutti i soggetti fragili che nel 2021 sono entrati in malattia superando i giorni indennizzabili per legge. Con la pandemia da Covid, ci sono moltissime persone che sono rimaste in malattia per un lungo periodo. Per questo motivo, chi ha superato i giorni a disposizione potrà usufruire del bonus.

Come si richiede il bonus da 1.000 euro

È un buon strumento ed è dedicato solo a chi ha vissuto una condizione particolare, come quella sopra presentata durante l’anno 2021. Riguarda purtroppo tantissimi lavoratori e per ottenere i 1.000 euro basterà fare domanda in via telematica all’INPS autenticandosi e seguendo le indicazioni presenti sul sito.

Possono beneficiarne solo i lavori dipendenti del settore privato, escludendo dirigenti – badanti – colf e portieri. Non solo, si evidenzia che si tratta solo di un aiuto una tantum e non con cadenza regolare.