Il Napoli domina anche in Scozia, 3-0 ai Rangers!

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e convincere, dopo il poker rifilato al Liverpool i partenopei dominano anche i Rangers con un netto 3-0 frutto dei gol di Politano, Raspadori e Ndombele e si portano in testa ed a punteggio pieno nel Gruppo A



Non si ferma più il Napoli di Luciano Spalletti, i campani giocano un calcio meraviglioso e continuano ad inanellare vittorie e gol con grande naturalezza e facilità.

Dopo un avvio sofferto contro gli scozzesi i partenopei alzano il pressing nella ripresa e salgono in cattedra grazie alle invenzioni di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano, assoluti protagonisti della partita.

Zielisnki sbaglia un rigore, Politano no, Raspadori e Ndombele chiudono discorso e mettono il Napoli con un piede agli ottavi di finale di Champions League, i ragazzi di Spalletti sono gli unici tra i club italiani ad essere a punteggio pieno in Champions League dopo due partite.

Il Napoli vince anche in Scozia e conquista il primo posto nel girone

Sorprendente ed assolutamente straordinaria la semplicità con la quale il Napoli trova le proprie vittorie. I meccanismi di Luciano Spalletti funzionano alla perfezione ed i tifosi azzurri possono esaltarsi di fronte ad una squadra che sembra aver compiuto finalmente il salto di qualità necessario per arrivare in fondo in tutte le competizioni.



Ora per il Napoli ci sarà il doppio confronto con l‘Ajax e i ragazzi di Spalletti scenderanno in campo con la voglia di conquistare il primo posto nel girone costringendo il Liverpool di Kloop ad accontentarsi del secondo posto.

Gli azzurri sono in una condizione fisica straordinaria e il tecnico toscano è stato fenomenale nell’integrare i nuovi acquisti all’interno di uno schema tattico che per il momento sembra funzionare alla perfezione.

L’infortunio di Victor Osimhen non ha minimamente influito sulle prestazioni dei campani che anche ieri hanno dato prova della profondità della propria rosa con Raspadori e Ndombele che hanno chiuso la partita subentrando dalla panchina.

I tifosi napoletano sognano una squadra finalmente competitiva per lo scudetto e gli azzurri finora non hanno deluso le attese emozionando i propri tifosi con prestazioni splendide ed assolutamente efficaci.

Ora tanta attesa per il big match di domenica sera con gli azzurri che sfideranno il Milan Campione d’Italia in un San Siro tutto esaurito, il posticipo della settima giornata di campionato è il primo vero test per il Napoli che dovrà dimostrare di essere assolutamente in corsa per lo scudetto.