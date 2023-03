Nuovi ricchi bonus in arrivo dall’INPS per i nati in questi anni: ecco chi è in lista

By

Arriva il nuovo bonus cultura per i diciottenni, un’agevolazione pensata dallo Stato italiano, per incentivare alla cultura i giovani italiani.

Il Governo italiano ha pensato a un bonus che aiuterà moltissimo alcuni cittadini italiani, specialmente quelli nati in determinati anni. Ecco di quali fortunati si tratta.

Ricchi bonus in arrivo dall’INPS

In questi giorni si è diffusa la notizia che presto giungeranno agli italiani dei ricchi bonus in arrivo dall’INPS. La prima novità è che il prossimo anno, nel 2024, entrerà in vigore una nuova normativa, che prevede un’agevolazione davvero attesissima.

Stiamo parlando di un bonus del valore di 500 euro, che ha preso il nome di “Carta di merito”. Si tratta di un bonus pensato per coloro che si sono diplomati quest’anno 2023 con una votazione minima di 100.

Il bonus potrà essere richiesto dai giovani studenti entro i loro 20 anni: potranno farlo, quindi, fino ai 19, dopodiché non sarà più possibile per loro usufruire del vantaggio dato dalla votazione con la quale sono usciti alle superiori.

La nuova Carta di merito è un bonus riservato ai cittadini italiani, residenti in Italia, e, a quanto pare, sostituirà il vecchio Bonus cultura. Potrà essere speso, quindi, per tutti quei servizi e quelle attività che prima erano incluse nel bonus pensato per i diciottenni.

Stiamo parlando, quindi, dell’acquisto di libri, di biglietti per musei, teatri e concerti, e molto di più. La cosa incredibile è che, soltanto per quest’anno, sarà possibile beneficiare del Bonus cultura, mentre si richiede anche la Carta di merito.

I requisiti fondamentali sono avere tra i 18 e i 19 anni ed essere usciti dalle superiori con una votazione minima da 100 euro. Chi non ha raggiunto questo voto o non si è ancora diplomato, però, potrà richiedere il bonus cultura. Ecco nel dettaglio chi può farlo.

Bonus cultura per i diciottenni

Oggi vi parliamo di un’agevolazione incredibile: si tratta del bonus cultura per i diciottenni. Non c’è bisogno di richiedere il bonus, perché verrà erogato in automatico.

Il bonus in questione è fruibile tramite la 18app per tutti quei giovani che hanno 18 anni compiuti nel 2024. Per ottenerlo, bisogna registrarsi presso l’app entro il 31 di ottobre del 2023.

Le credenziali con le quali è possibile accedere sono lo SPID o il CIE. I giovani hanno tempo per spendere il bonus fino al 30 di aprile del 2024.

Una volta che vi sarete registrati, potrete accedere a un portafogli dell’ammontare di 500 euro, che potrete utilizzare per l’acquisto di tutto quel materiale relativo alla cultura.

In particolare, si tratta di servizi e prodotti relazionati con i settori che abbiamo già citato e con il cinema, i monumenti, i parchi archeologici, i giornali e le lingue straniere. Il Bonus cultura è apprezzatissimo dalla maggior parte dei giovani italiani, che da sempre spendono gran parte dei loro risparmi per la fruizione dell’arte e della cultura.

Si tratta di un valido incentivo da parte dello Stato, che permette loro di mettere da parte qualche soldo in previsione di progetti futuri, come trasferimenti, viaggi, formazione e imprenditoria.