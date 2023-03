L’aumento in tutta Italia del prezzo del pane, da Nord a Sud, fino a 12 euro al kg. Quali sono le Regioni più costose e le più economiche.

Rincaro dei prezzi e della materie prime, inflazione e crisi, ma anche autorevolezza del prodotto. Tanti i motivi complici dell’aumento del prezzo del pane, arrivato in alcune province sopra i 6 euro al kg e in alcuni negozi e forni di lusso addirittura a 12 euro al kg. Ecco la classifica delle province più costose.

Da Bolzano a Napoli: il prezzo del pane è in aumento

Il prezzo del pane non è mai stato così caro, e non è una sorpresa visto il conflitto e la crisi economica che ha colpito – come spesso accade in questi casi – i beni di prima necessità. In un momento in cui gli italiani stavano praticamente per abbandonare il pane, lasciarlo fuori dalla propria tavola, complice probabilmente un trend alimentare in continuo cambiamento.

Ma oltre gli usi e i costumi, le diete e il cambio di rotta dal punto di vista alimentare appunto, il pane pare sia rimasto uno dei cibi imprescindibili per il nostro Paese, a qualsiasi costo, è proprio il caso di dirlo.

Si parla di 9, 10, 11, 12 euro al kg in alcuni casi e panifici, forni di grande qualità. Un prezzo sicuramente non standard per la media italiana, ma che comunque ha fatto registrare picchi massimi anche di 6 euro al kg. Impensabile solo pochi anni fa, quando il pane era stabile anche su 1 euro al kg (primi anni 2000).

Le rivelazioni più recenti, secondo quanto scritto in queste ore dal Corriere della Sera, hanno invece parlato di prezzi minimi intorno ai 2 euro al kg, in alcune province del Sud Italia come quella di Napoli, con prezzo invece in Lombardia che arrivano fino a 6,50 euro al kg.

E’ il caso di Bolzano, che arriva poi a 6,21 euro al kg come prezzo medio del pane, ma anche in Veneto e in Emilia-Romagna si fanno registrare prezzi da record. Andiamo a vedere la classifica delle province più costose.

Prezzo del pane: le province più costose

Al primo posto dunque, con la media di 6,21 euro al kg troviamo la provincia di Bolzano, seguita da Venezia che scende sotto i 6 euro, con 5,91 euro al kg di media. Terzo posto per Ferrara, appena sotto con 5,89, si staccano di poco Treviso e Bologna con 5,08 e 4,96 euro al kg.

Campania, Umbria e Toscana invece sono le Regioni più economiche, secondo i dati riportati dal Corriere della Sera nella mattinata di oggi. Al primo posto troviamo Napoli, con un prezzo medio di 2,18 euro al kg e Benevento, a 2,45 euro. Perugia, Terni e Siena invece si attestano ancora sotto i tre euro, a 2,51, 2,73 e 2,82 euro al kg di media.