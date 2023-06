Nuovi controlli parentali per i genitori su TikTok: tutte le novità

TikTok introduce nuovi controlli parentali per tutelare la navigazione degli utenti più giovani: le novità per i genitori.

TikTok è diventata una delle app più popolari tra i giovani di tutto il mondo, offrendo un modo divertente e creativo per condividere video brevi. In qualità di genitori, è normale preoccuparsi della sicurezza dei propri figli mentre navigano in questa piattaforma sempre più influente. Fortunatamente, TikTok ha preso sul serio queste preoccupazioni e ha introdotto nuove funzionalità per potenziare i controlli parentali. In questo articolo, esploreremo le ultime novità che TikTok ha implementato per fornire ai genitori la tranquillità necessaria quando si tratta dell’utilizzo di questa app da parte dei loro figli.

TikTok introduce nuovi controlli parentali

ByteDance, la società dietro la piattaforma di social media TikTok, ha lanciato un nuovo strumento di intelligenza artificiale per la scrittura di annunci pubblicitari per i creator su TikTok. Inoltre, l’azienda sta prendendo seriamente in considerazione la sicurezza dei minori e sta attivamente migliorando i controlli parentali. L’ultima caratteristica introdotta nell’app di condivisione video è la funzionalità chiamata Family Pairing, che permette ai genitori di collegare il proprio account a quello dei propri figli. Questa funzionalità consente ai genitori di gestire i contenuti e le impostazioni sulla privacy in modo più personalizzato, al fine di proteggere i propri figli da contenuti potenzialmente pericolosi o inappropriati. Come funziona il nuovo filtro

Il filtro dei contenuti all’interno di Family Pairing permette agli utenti di personalizzare la loro esperienza di navigazione, consentendo loro di filtrare video indesiderati attraverso l’uso di parole chiave e hashtag specifici.

Questa funzionalità è pensata soprattutto per i genitori che desiderano proteggere i loro figli dai contenuti inappropriati.

Con il filtro attivo, i genitori possono selezionare le parole chiave e gli hashtag da rimuovere dai feed Per Te e Seguiti, in modo da ridurre la possibilità che i loro figli possano incontrare materiale inadeguato.

Questa soluzione è altamente personalizzabile, in modo che i genitori possano adattarla alle esigenze specifiche del loro pubblico di riferimento, che va dai 13 ai 17 anni.

Di default, gli adolescenti potranno vedere esclusivamente le parole chiave aggiunte dai genitori, garantendo così una maggiore protezione e sicurezza durante la navigazione.

Entro la fine del 2023, la società prevede di introdurre un Consiglio giovanile globale che avrà come obiettivo principale ascoltare le esperienze degli utenti diretti della piattaforma e ottenere un feedback diretto da loro.

Questo permetterà a TikTok di essere in una posizione migliore per apportare modifiche e miglioramenti che garantiscano un’esperienza più sicura per tutta la comunità.

Questo è un passo molto importante per rendere TikTok una piattaforma più responsabile, sicura e allo stesso tempo divertente.

Anche se alcuni potrebbero considerare questi cambiamenti come invasivi da parte dei genitori, è fondamentale riconoscere che ci sono contenuti che potrebbero non essere adatti a un pubblico giovane.

Sicurezza al passo con il divertimento

Introdurre filtri di sicurezza e controlli più rigorosi è un’aggiunta necessaria per proteggere i più piccoli da video potenzialmente espliciti o inappropriati che potrebbero finire nei loro feed.

È importante garantire che i bambini possano godere di un’esperienza di utilizzo di TikTok che sia appropriata per la loro età e che eviti situazioni indesiderate.

Tuttavia, l’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra sicurezza e divertimento.

Per farlo, si offrono opzioni personalizzate ai genitori per impostare restrizioni appropriate in base all’età dei loro figli.

In questo modo, i genitori possono essere sicuri che i loro figli stiano utilizzando TikTok in modo sicuro.

I ragazzi, dunque, possono continuare a divertirsi e a esprimersi sulla piattaforma con fiducia.