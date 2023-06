La ribellione del gruppo Wagner guidato da Prigozhin, che ha attuato un marcia contro Mosca per protestare nei confronti dell’establishment militare russo ha generato un meccanismo globale e la NATO, dopo l’arrivo dei soldati mercenari in Bielorussia dove è stato esiliato il loro leader ed ex braccio destro di Putin, ha riferito che verranno attuate tutte le manovre necessarie a garantire la sicurezz dei paesi membri e che non esiterà a contrattaccare nel caso fosse necessario.

La scelta intrapresa da Lukashenko di mediare il conflitto interno russo tra Prigozhin e Putin ha portato poi alla soluzione di esso con la scelta di esiliare proprio all’interno della Bielorussia il capo della milizia Wagner e con lui chiunque avesse deciso di seguirlo. Questo ha scatenato timore di una possibile ripercussione sulla popolazione ma anche verso le Nazioni occidentali in generale.

Proprio per questo il Segretario generale della Nato ha dichiarato che l’organizzazione provvederà con tutti i mezzi disponibili a proteggere gli Stati membri.

La Nato ha dichiarato che proteggerà i membri dai mercenari Wagner

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che l’Alleanza militare occidentale è pronta a difendersi da qualsiasi minaccia rappresentata dal trasferimento della forza mercenaria russa Wagner in Bielorussia. Ciò avviene in un contesto di crescente preoccupazione per la possibile instabilità che il trasferimento dell’esercito privato potrebbe causare ai membri della NATO nell’Europa orientale.

Secondo le informazioni disponibili, il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin sarebbe giunto in Bielorussia martedì, a seguito di un accordo negoziato dal presidente bielorusso Lukashenko. Questo accordo ha impedito ai mercenari di marciare su Mosca sabato scorso, dopo che l’esercito privato si era ammutinato contro i leader militari russi.

La NATO si è descritta come pronta a reagire ad eventuali minacce poste dalla presenza di Wagner in Bielorussia e ha sottolineato il suo impegno a garantire la sicurezza dei suoi membri. L’Alleanza ha infatti intrapreso un percorso che introduce misure focalizzate a rafforzare la propria capacità di difesa, tra cui l’aumento della presenza militare nelle regioni di confine con la Russia e l’implementazione di esercitazioni militari regolari.

Allo stesso tempo, la situazione in Bielorussia rimane incerta e instabile, con il presidente Lukashenko che sembra sempre più dipendente dal sostegno della Russia per mantenere il proprio potere. La presenza di una forza mercenaria come Wagner nella regione potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, creando un maggiore rischio di conflitto nella regione.

La presenza dei mercenari di Wagner in Bielorussia e la loro possibile attività criminale rappresentano sicuramente una fonte di preoccupazione per i paesi vicini, tra cui la Lituania e la Polonia. L’instabilità nella regione potrebbe avere ripercussioni a livello internazionale e la NATO ha il compito di garantire la sicurezza dei propri membri e di difendere i valori dell’Alleanza.

Il summit della NATO a Vilnius rappresenta un’importante occasione per discutere della situazione in Bielorussia e delle possibili azioni da intraprendere. La NATO ha già espresso la propria preoccupazione per la presenza dei mercenari di Wagner nella regione e ha chiesto la loro rimozione immediata. Tuttavia, è necessario continuare a monitorare la situazione e prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza della regione.

In ogni caso, è importante sottolineare che l’azione della NATO deve essere sempre basata sul rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, e non può essere giustificata da interessi geopolitici o economici.

Le dichiarazioni di Stoltenberg della NATO indicano che l’Alleanza è pronta a proteggere i propri membri da qualsiasi minaccia, comprese quelle che potrebbero derivare dalla presenza dei mercenari di Wagner in Bielorussia. Nonostante ciò, l’Alleanza non ha ancora preso una posizione ufficiale in merito alla situazione in Bielorussia e continua a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione.

La NATO ha il compito di garantire la sicurezza dei propri membri e di difendere i valori dell’Alleanza, tra cui la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. La preoccupazione di sviluppi inediti si è sollevata e la discussione ha coinvolto vari ambiti.

Le dichiarazioni dei sostenitori di Putin riguardo all’ammutinamento di Prigozhin suggeriscono che il governo russo cerca di minimizzare l’impatto della rivolta e di mantenere il controllo sulla situazione. Ma nonostante ciò l’implicazione del governo russo nell’affare Wagner e la presenza di mercenari russi in Bielorussia sollevano preoccupazioni per la stabilità e la sicurezza nella regione dell’Europa orientale.

È importante che la comunità internazionale continui a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione e prenda le misure necessarie per garantire la stabilità e la sicurezza nella regione. La presenza di Putin e dei suoi sostenitori nei confronti della rivolta di Prigozhin suggerisce che il governo russo cerca di consolidare la propria autorità nella regione, ma qualsiasi azione intrapresa deve essere sempre basata sul rispetto del diritto internazionale e dei principi democratici, e non può essere giustificata da interessi geopolitici o economici.

La NATO ha il compito di proteggere i propri membri e di difendere i valori dell’Alleanza, tra cui la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. Qualsiasi azione intrapresa deve essere sempre basata sulla difesa della pace e della sicurezza internazionale.

La dichiarazione di Putin di aver fermato una guerra civile e la sua affermazione che il Gruppo Wagner fosse finanziato dal bilancio federale russo sollevano molte domande sulla natura del coinvolgimento del governo russo nella crisi in Bielorussia.

La presenza di mercenari russi in Bielorussia e la loro possibile influenza sulle politiche del paese sollevano preoccupazioni per la stabilità e la sicurezza nella regione dell’Europa orientale. È importante che la comunità internazionale continui a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione e ad agire per garantire la pace e la stabilità nella regione, rispettando i diritti umani e il diritto internazionale.

La dichiarazione di Putin sui combattenti Wagner che consegnano le loro armi pesanti all’esercito russo potrebbe essere un tentativo di ridurre la tensione nella regione, ma è importante che qualsiasi azione intrapresa sia sempre volta a garantire la pace e la stabilità nella regione, rispettando i diritti umani e il diritto internazionale. La NATO ha il compito di proteggere i propri membri e di difendere i valori dell’Alleanza, ed è quello che ha intenzione di fare e cercherà di monitorare attentamente gli sviluppi della situazione e ad agire di conseguenza.

Il presidente bielorusso Lukashenko ha dichiarato martedì di aver esortato il presidente russo Putin a non uccidere il capo mercenario ribelle Prigozhin. Lukashenko ha detto di aver riferito a Putin che Prigozhin potrebbe essere sprecato, ma di non ucciderlo. Inoltre il leader bielorusso ha anche affermato che i suoi militari possono imparare molto dai mercenari Wagner, sostenendo che potrebbero riferire su quali armi hanno funzionato bene in Ucraina e su come l’attacco e la difesa potrebbe essere condotti con successo. Queste dichiarazioni sollevano preoccupazioni sulla natura del coinvolgimento del governo bielorusso nella vicenda, in particolare per quanto riguarda la sua relazione con i mercenari russi nella regione.

Secondo quanto riferito da un think tank, la Bielorussia sta costruendo diversi campi militari per ospitare i combattenti di Wagner, tra cui una base che potrebbe ospitare fino a 8.000 combattenti nella regione di Mogilev. L’isw ha sottolineato che, se Putin deciderà di rinnegare il suo accordo di non perseguire i combattenti di Wagner per ammutinamento, la Bielorussia non offrirà loro un vero rifugio. Emerge anche che Putin ha interesse nel distruggere la reputazione di Prigozhin all’interno della società russa ma soprattutto vuole ridimensionare la considerazione che hanno del leader i suoi stessi soldati.

Le notizie emerse hanno gettato ancora più nervisosmo e tensione tra le autorità di Mosca che hanno dovuto gestire una crisi improvvisa che ha mostrato, però, un legame profondo tra Minsk e il Cremlino.

Cosa è emerso sulla disputa Putin-Prigozhin

Secondo l’ISW, Putin ha probabilmente deciso di non eliminare direttamente Prigozhin per evitare di renderlo un martire. Invece, il Cremlino sta cercando di attaccare il personaggio di Prigozhin per spezzare il suo sostegno popolare, scoraggiare il personale di Wagner dal seguirlo in Bielorussia e distruggere il suo potere finanziario. Questa strategia potrebbe indicare una volontà da parte della Russia di gestire la crisi in modo più sottile e senza ricorrere a misure drastiche.

È importante che qualsiasi azione intrapresa sia sempre volta a garantire la pace e la stabilità nella regione.. La comunità internazionale deve continuare a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione e ad agire di conseguenza per garantire la pace e la stabilità nella regione dell’Europa orientale.

Il presidente bielorusso Lukashenko ha confermato che il capo del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin, è arrivato in Bielorussia e ha offerto al gruppo di mercenari un sito militare abbandonato dove avrebbero potuto “mettere le loro tende pensando a cosa fare dopo”.

Ha negato, però, che ci saranno punti di reclutamento Wagner in Bielorussia, anche se i cittadini del paese potrebbero unirsi al gruppo. Lukashenko ha anche emesso un avvertimento a coloro che prendono questa decisione, dicendo che devono rendersi conto del “pericolo di morte” per il lavoro. Il leader bielorusso ha inoltre commentato l’ammutinamento dei mercenari Wagner, definendolo un “conflitto interpersonale” tra il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e Prigozhin.

Ma ha anche sottolineato che Shoigu viene criticato immeritatamente e ha auspicato un cambiamento nella situazione. Queste dichiarazioni sollevano preoccupazioni sulla natura del coinvolgimento della Bielorussia nella crisi in corso, in particolare per quanto riguarda la sua relazione con i mercenari russi nella regione. La comunità internazionale deve continuare a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione e ad agire di conseguenza per garantire la pace e la stabilità nella regione dell’Europa orientale.

Lukashenko ha sottolineato che la situazione con l’ammutinamento dei mercenari Wagner ha evidenziato la necessità di prestare maggiore attenzione ai collettivi militari e di rispondere alle loro richieste in tempo. Ha anche affermato di essere un partecipante alla risoluzione del problema, invece che un mediatore.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha accusato i commentatori politici di esagerare e ha detto che non è d’accordo sul fatto che il potere di Putin sia stato diminuito dalla vista dei mercenari ribelli di Wagner che si impadroniscono di un quartier generale militare, avanzano su Mosca e abbattono aerei militari lungo la strada. Queste dichiarazioni sollevano preoccupazioni sulla natura del coinvolgimento della Russia nella crisi in corso e sulla sua capacità di gestire la situazione in modo efficace e pacifico.