Nuova regola, non ti è più concesso in strada: 30 mila euro di multa se lo fai

Quando si è in auto bisogna stare attenti a tantissime cose, soprattutto per seguire sempre il Codice della Strada, senza incappare in brutte e salate multe. Ma non tutti sanno che esiste una sanzione salatissima se si fa un’azione che, per molti, sembrerebbe normale.

Per tutti gli automobilisti, è importantissimo seguire il Codice della Strada, per evitare di ricevere brutte sorprese. Non solo per rischiare di non fare incidenti, quindi salvaguardare la propria salute, ma anche per non dover sborsare cifre esose per i propri errori.

Sono tante le cose a cui bisogna stare attenti ma, a volte, ce n’è una in particolare che non sempre si pensa possa essere illegale e invece lo è: si rischiano anche 30.000 euro di multa! Scoprite subito di cosa stiamo parlando.

Multa di 30.000 euro: ecco per cosa potrebbe arrivare

Come abbiamo detto, il Codice della Strada esiste per salvaguardare la salute degli automobilisti, emanando regole che si devono seguire rigorosamente.

Rispettando queste ultime, si evitano molti incidenti e si abbassa di molto il numero di morti a causa di sinistri. Ma non tutti sanno che non c’è solo il Codice della Strada a regolare i comportamenti in strada, ma a questo si affianca anche quello penale.

Ebbene sì, alcuni comportamenti sbagliati che gli automobilisti assumono in strade pubbliche, superstrade e autostrade, a volte sono punibili secondo gli articoli del codice penale.

Per questi si rischiano multe altissime, in particolare per uno che veramente tutti hanno assunto durante i loro viaggi in auto.

Stiamo parlando di urinare a bordo della strada, un’esigenza comune che ha volte non si può trattenere. Ma non è sempre corretto farlo in mezzo alla strada, infatti secondo il codice penale questo gesto è “oltraggio alla pubblica decenza”.

In merito a questo caso in particolare, infatti, la Cassazione ha spiegato che, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, possono esserci gli estremi per un illecito di atti osceni in luogo pubblico.

Nessuno ci penserebbe mai, invece è così e le sanzioni per questo grave errore possono essere altissime.

La multa per atti osceni in luogo pubblico

Abbiamo parlato, quindi, di atti osceni in luogo pubblico se un automobilista si ferma a fare pipì in mezzo alla strada, perché potrebbe offendere la pubblica decenza.

Ovviamente, nel caso in cui si venga accusati di tale gesto, bisogna sempre guardare alla circostanze.

Infatti, sarà poi un tribunale a constatare se quel comportamento era veramente offensivo per la pubblica decenza, in base alle circostanze di tempo e di luogo e in base alle cautele adottate da chi compie l’azione, l’atto di liberare la vescica fosse visibile da molte persone.

Se il giudice decide che il guidatore in questione è colpevole, la multa da pagare per questo reato può arrivare anche a 30,000 euro, una cifra altissima che però, come dicevamo, dipenderà sempre dalle circostanze.

Il comportamento di urinare in autostrada o su un’altra topologia di strada, è giustificabile secondo la Cassazione solo quando la sosta è dovuta a un malessere del conducente o di un passeggero dell’auto. Una situazione che rende necessario fermarsi per un bisogno fisico: si tratterà, quindi, di uno stato di necessità.

In caso contrario, la sanzione sarà applicata e nessuno potrà scampare ad essa.