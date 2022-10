“Ha 37 anni ed è uguale a Diana”, scoop esplosivo: la figlia segreta di Carlo | FOTO

Uno scoop che sta facendo il giro del mondo con la figlia segreta del Re Carlo III: dove è rimasta nascosta fino ad oggi?

C’è un nuovo scoop che riguarda il Re Carlo III, che a pochi mesi dalla sua proclamazione si trova a dover combattere con ogni tipo di novità. Da Harry che è tornato a Los Angeles con la moglie Meghan e i suoi figli, con la convinzione che oramai con il padre non ci sia più nulla da fare. Poi c’è Camilla che da quando ha avuto il titolo di Regina consorte sembra non fermarla più nessuno, in tutti i sensi. Per completare il quadro della situazione, arriva questo scoop che riguarda una figlia segreta di Carlo identica a Diana dell’età di 37 anni. Ma che cosa è successo?

Il matrimonio di Carlo e Diana

Per capire bene la storia che riguarda una presunta figlia del Re Carlo III, bisogna fare un passo indietro nella storia. Carlo e Diana si sono sposati nel 1981 e dopo qualche tempo, tra litigi e sofferenze, la principessa del popolo ha deciso di ritirarsi dalla vita pubblica.

Nel 1995 la Regina Elisabetta II ha dato il suo consenso per il divorzio/scandalo tra il figlio e Lady Diana. Nonostante questo i gossip hanno sovrastato il Palazzo Reale e la Monarchia è stata per un certo periodo compromessa.

Diana ha continuato a crescere i suoi figli, essere sempre in prima linea per la beneficienza e poi è stata pinzata con vari uomini e presunti flirt alcuni dei quali mai confermati. Non c’è stato il tempo per fare altro o per conoscere i suoi nipoti, perché Lady Diana ha lasciato questo mondo troppo presto.

Gli accertamenti sulla giovane Lady Diana

Secondo i media inglesi, ci sono dei segreti che non sono ancora stati svelati e che forse non sapremo mai. Carlo e Diana hanno avuto due figli maschi, William erede al trono e Harry oggi a Los Angeles dopo aver deciso di allontanarsi dalla vita da principe.

I media inglesi hanno parlato di uno scoop incredibile, ripreso anche da Novella 2000 e testate italiane di vario tipo, che riguarderebbe una figlia segreta di Carlo quando era ancora un principe.

Secondo il racconto, dopo che Diana e Carlo si sono fidanzati ufficialmente lo staff della Casa Reale ha voluto accertarsi delle condizioni della Spencer. La donna ai tempi è stata sottoposta ad alcuni controlli specialistici al fine di confermare di poter avere dei figli.

Tra complotti, racconti e verità nascoste si dice che i medici avrebbero recuperato in seguito alcuni ovuli e fecondati “tramite” il Principe Carlo: avevano tutto a disposizione, anche senza la presenza dei due interessati.

Uno dei medici avrebbe rubato l’uovo fecondato e impiantato in sua moglie: dopo nove mesi è nata Sarah.

Chi è Sarah, la presunta figlia segreta di Carlo e Diana?

Una notizia che ha sconvolto il Palazzo Reale e tutti i suoi abitanti e sembra proprio che William l’abbia voluta incontrare. Si dice, sempre secondo i racconti dei media inglesi, che Kate Middleton sia rimasta colpita dalla somiglianza di Sarah con Lady Diana.

La ragazza ha 37 anni e in molti dicono che sia identica a Lady Diana, dagli occhi al suo sorriso. In realtà, seppur non riconosciuta e residente in Kentucky, potrebbe già aver avanzato le pretese per ottenere il suo posto come Regina essendo la primogenita di Carlo III.

La rivista Globe ha parlato di questa donna e dell’incontro con William, mentre Novella 2000 riporta il racconto degli esami specialisti e di come il suo ovulo fecondato sia stato rubato.

Facendo due conti, Sarah potrebbe essere stata concepita quasi un anno prima del Principe William facendo di lei la vera erede al trono dopo il Re Carlo III. Vero o falso? Chissà se Carlo III risolverà mai questo mistero.