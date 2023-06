Novità Whatsapp, torna la funzione più attesa da milioni di utenti italiani: quale

Whatsapp, stanno per arrivare tantissime novità. Per esempio torna la funzione più attesa da milioni di utenti italiani. Ecco qual è.

La più usata in assoluto nel mondo, l’app di messaggistica WhatsApp riprende una funzione che gli utenti amano moltissimo e che saranno contenti di riutilizzare. Milioni di utenti aspettavano con ansia questa novità e finalmente è arrivata, ma scopriamo di cosa si tratta!

Whatsapp, l’app più famosa al mondo

Si tratta indubbiamente dell’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo e anche la più usata. Nata nel 2009, il servizio ad oggi è mutato molto, sono state introdotte molte funzioni ed è passata sotto il controllo di Facebook. Whatsapp ha superato il miliardo di utenti, confermandosi come l’app più apprezzata e più amata in assoluto.

Inoltre, è gratis, quindi non richiede costi per scaricarla e neanche per usarla. Ma quali sono le sue caratteristiche e le sue funzionalità? La funzione principale offerta da WhatsApp è quella di scambiare messaggi testuali in modo istantaneo grazie alla connessione Internet, ma consente anche di inviare video, immagini, documenti, vocali e perfino posizioni.

Inoltre, permette anche di fare chiamate audio o videochiamate, usando sempre la connessione internet. Un servizio completo, quindi, a cui nessuno ormai può rinunciare, visto che consente di essere sempre connessi in maniera dinamica. Il servizio è offerto in modo multipiattaforma, infatti è presente l’app per Android e iOS e anche una versione web.

Sono disponibili anche tante altre funzioni, ma una novità che ha attirato di recente gli utenti è l’introduzione di una funzionalità che è stata reintrodotta. Scopriamo di quale funzione si tratta e perché l’app ha deciso di ripristinarla!

Qual è la funzione che ritorna su WhatsApp: una novità

Dopo essere andata avanti con tante funzioni innovative, l’app di messaggistica sta riattivando una funzione che era stata accantonata. La notizia era già saltata fuori il mese scorso, quando WhatsApp ha annunciato che stava per arrivare una funzione studiata per permettere agli utenti di utilizzare su più dispositivi lo stesso account.

In realtà, l’app di messaggistica si può usare su qualsiasi dispositivo personale, sfruttando sempre le stesse funzioni, ma finora questo si poteva fare solo su WhatsApp per Android. Dunque, non si tratta di un ritorno indietro, anzi di un passo avanti dell’app.

In pratica, è come se l’app sta rilasciando finalmente la possibilità di collegare un iPhone come secondo dispositivo. Il livello di privacy è garantito come sempre, così come quello della sicurezza, grazie alla crittografia end-to-end.

Non tutti gli utenti sono contenti

Nonostante questo ritorno fosse atteso su WhatsApp, non tutti gli utenti sono contenti. Anche se appare con l’interfaccia rinnovata e con in basso una barra di navigazione per agevolare il cambio tra le varie schede usando le icone, non tutti pensano che questo ritorno porti dei vantaggi.

L’inconveniente dell’interfaccia, che non consente di navigare fra le schede, rende meno intuitiva questa modalità, molto meno di quella di prima. Così WhatsApp ha dovuto installare un recente aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, che corrisponde alla versione 2.23.13.9.

Così è stato possibile accertare che la facoltà di scorrere tra le schede usando lo scorrimento era stata reintegrata dagli sviluppatori. A far decidere per il ripristino della funzione sono state le valutazioni degli utenti, che hanno espresso la loro insoddisfazione per il fatto che l’app era diventata meno intuitiva.

Una decisione che mostra comunque come le aspettative e le esigenze degli utenti sono sempre al primo posto per l’app di messaggistica, per questo asseconda le loro richieste.

Come sempre, Whatsapp monitora costantemente i feedback e ne tiene alta considerazione, perché l’app è nata per loro, per fornire più servizi e rendersi il più utile possibile. Per questo ogni osservazione non passa inosservata e le valutazioni che danno gli utenti sono molto importanti.

E voi cosa ne pensate di queste novità di WhatsApp?