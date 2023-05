Novità INPS per chi ha superato i 60 anni: ecco cosa dovresti sapere subito

Chi ha più di 60 anni ha a disposizione un’interessante opportunità per andare in pensione anticipata. Di che si tratta.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto numerosi cambiamenti in positivo per quanto riguarda le pensioni. Tra aumenti, arretrati e pensione anticipata, le buone notizie sono molte. In particolare, ce n’è una che riguarda coloro che hanno superato i 60 anni. Questi lavoratori potrebbero usufruire di una forma di pensione anticipata tutta dedicata a loro grazie a Quota 103. Vediamo come.

Importanti novità con la Legge di Bilancio

In questi mesi diverse famiglie italiane stanno percependo gli effetti positivi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Tra pensioni e aumenti sugli stipendi, sono tanti anche i bonus introdotti per le famiglie, soprattutto quelle con figli piccoli. Tra queste, l’Assegno Unico.

Quest’ultima misura è tutta dedicata ai nuclei familiari composti da lavoratori, pensionati o chi percepisce indennità di vario tipo. Il denominatore comune sono i figli minorenni o disabili a carico.

L’Assegno Unico, in base alla normativa, spetta ai nuclei familiari con figli minorenni in particolari casi, ad esempio se il figlio segue un corso di formazione o è in cerca di lavoro. In questo caso, il limite d’età è fissato a 21 anni. Nel quadro di questa agevolazione rientrano quindi anche i pensionati che hanno a carico dei figli fino ai 21 anni.

Per quanto riguarda i figli disabili a carico, non esistono limiti d’età. Ovviamente, i requisiti per avere diritto all’Assegno Unico riguardano anche il reddito ISEE del nucleo familiare. Inoltre, l’importo dell’assegno dipende dal numero di figli a carico, oltre che ancora una volta dalla fascia di reddito a cui si appartiene.

I pensionati possono anche usufruire dei benefici derivanti dalla rivalutazione delle pensioni, che hanno subito adeguamenti a partire da gennaio. Queste modifiche hanno portato un aumento di circa il 7,3% sulle pensioni, sviluppando anche arretrati che dovrebbero essere erogati a breve.

Pensione anticipata per chi ha superato i 60 anni

Ci sono novità anche sulla pensione anticipata, grazie a misure come la Quota 103. Questo provvedimento permette di andare in pensione prima dei canonici 67 anni previsti dalla pensione di vecchiaia secondo la Legge Fornero.

In particolare, la nuova misura è dedicata a coloro che hanno superato i 60 anni d’età. Con Quota 103 si può infatti andare in pensione a 62 anni, con 41 di contributi. Ciò significa che quest’anno non potranno usufruire della Quota 103, e quindi della pensione anticipata, i nati nel 1962, in quanto hanno ancora 61 anni.

Comunque, sembrerebbe che il Governo abbia intenzione di prorogare la misura all’anno prossimo. Quindi, se compirai 62 anni nel 2024, potresti godere della pensione anticipata l’anno prossimo. In più, avrai la possibilità di cumulare la pensione tramite altri redditi da lavoro.

Novità davvero positive per i lavoratori over 60

L’adozione di misure di agevolazione per le pensioni dei lavoratori, in particolare per coloro che hanno superato i 60 anni, porta con sé diversi vantaggi positivi. Innanzitutto, queste misure rappresentano un riconoscimento del contributo che gli anziani hanno dato alla società attraverso il loro lavoro.

Inoltre, consentono loro di godere di un meritato riposo e di dedicarsi a interessi personali, promuovendo così il benessere individuale e il mantenimento di una vita attiva. Allo stesso tempo, le agevolazioni pensionistiche favoriscono il ricambio generazionale nel mondo del lavoro, aprendo opportunità di impiego per i giovani.

In questo modo, si crea un equilibrio tra i diversi segmenti della forza lavoro e si stimola la solidarietà intergenerazionale.