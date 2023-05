Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, si difende e risponde in tv agli amici che sospettano di lui circa un possibile coinvolgimento nella scomparsa e nella morte della moglie.

Sebastiano Visintin è stato ospite a Quarto Grado e ha risposto ad alcune domande del conduttore Gianluigi Nuzzi in merito ai dubbi espressi da alcuni amici della coppia sul suo ruolo nella vicenda legata alla sparizione della moglie, la 63enne trovata senza vita in un parco di Trieste il 5 gennaio 2022.

Sebastiano Visintin risponde ai dubbi degli amici sul suo ruolo nel giallo di Liliana Resinovich

Alcuni amici di Liliana Resinovich, all’indomani della scomparsa della 63enne avvenuta il 14 dicembre 2021, avrebbero espresso i loro dubbi sulla posizione del marito Sebastiano Visintin.

Sospetti che l’uomo rispedisce al mittente e che lo vorrebbero coinvolto nella scomparsa e nella tragica fine della moglie.

Intervistato da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, nella puntata del 19 maggio scorso, Sebastiano Visintin ha replicato ribadendo la sua estraneità alla vicenda e sottolineando di non avere alcun interesse ad approfondire i motivi che spingerebbero diverse persone a ritenerlo coinvolto.

“Perché hanno sospetti su di me? Lo scopriremo piano piano, hanno tentato di tutto, non so perché. Secondo me, la svolta verrà fuori quando il signore (il sedicente amante di Liliana, Claudio Sterpin, ndr) deciderà di dire cosa si sono detti in quella telefonata“.

Secondo Sebastiano Visintin, l’amico speciale della 63enne non avrebbe detto tutto in merito all’ultimo contatto telefonico avuto prima della scomparsa e ritiene che quella conversazione tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin avesse un contenuto capace di agitare la moglie al punto da spingerla a un gesto estremo.

Il marito della 63enne: “Hanno dubbi su di me? Tra di loro si sono congregati”

Nel suo intervento a Quarto Grado, Sebastiano Visintin ha dichiarato di non conoscere il motivo per cui gli amici della moglie nutrono dubbi sul suo conto, ma di una cosa sarebbe certo: “È evidente che tra di loro si sono congregati“.

“Parliamo sempre di cose che queste persone non possono dimostrare. Non me ne frega, perché sono cose… Io so dentro di me chi sono, io non ho mai messo le mani addosso a nessuno“.

Visintin confida nella giustizia e nel fatto che il prossimo 5 giugno, giorno in cui si deciderà sulle istanze di opposizione all’archiviazione chiesta dalla Procura di Trieste, si arriverà a un punto di svolta.

“Accetteremo tutto quello che verrà fuori. Non ho paura di niente, ho la coscienza a posto. Claudio Sterpin sostiene delle cose che non può provare, parliamoci chiaro”.

Sebastiano Visintin ha sempre rigettato l’ipotesi di una relazione sentimentale tra la moglie e Claudio Sterpin, pur sostenendo che tra loro vi fosse una grande amicizia.

Il marito della donna non crede alla versione dell’amico “speciale” della 63enne e continua a dire che non vi sia alcuna prova di un rapporto extraconiugale nel suo amore di oltre 30 anni con Liliana.

“Io e Lilly ci amavamo, quella mattina era tranquilla, Claudio deve dire cosa si sono detti in quella chiamata prima che lei sparisse“.