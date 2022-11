Novità INPS, donne in pensione a 59 anni: i requisiti necessari per accedere

Non poche novità Inps che riguardano le donne in pensione a 59 anni. Questi sono tutti i requisiti che vengono richiesti per accedervi.

Aperta un’altra parentesi che riguarda le pensioni, cercando di sviscerare tutti quelli che sono i dubbi e le incertezze per il 2023. In particolare, le donne che sono sempre messe da parte quando si trattano questi argomenti. INPS insieme al Governo Meloni stanno attuando non poche strategie che consentono di permettere a tutte una uscita corretta e dignitosa dal lavoro. Non è tutto, ci sono anche alcune che con determinati requisiti potranno richiedere la pensione a 59 anni: facciamo chiarezza?

Pensione donne, quando si può andare a 59 anni?

Nel 2023 è prevista una rivoluzione in tema pensioni e anche le donne potranno beneficiare di questa particolarità interessante. Con la fine di quest’anno ci saranno moltissime riforme che non verranno ripetute, altre invece potranno essere nuovamente ritrovate e modificate come da volere del Governo Meloni.

In molti non lo sanno, ma la Riforma Fornero è ancora attiva seppur sospesa momentaneamente dai due esecutivi precedenti. Quello che le donne vogliono sapere è come andare in pensione a 59 anni e se è possibile al momento.

Uscire definitivamente dal lavoro a 59 anni è un’ottima notizia per tutte le donne che possiedono i requisiti per farlo. Le nuove pensioni hanno già sfruttato questa possibilità con donne e solo nel 2022 sono state più 600.000 con importo medio mensile di 1185 euro.

Tutti dati incoraggianti per le donne che hanno maturato un certo quantitativo di contributi e chiedono di poter uscire dal lavoro il prima possibile. Non è tutto, restano aperte anche nuove opportunità che dovrebbero essere concretizzate quanto prima dal Governo Meloni.

Novità INPS per le donne che vogliono andare in pensione

Stiamo parlando di tutte le donne che sfruttano l’Opzione Donna per avere la possibilità di lasciare il lavoro a 59 anni. È uno strumento studiato ad hoc che piace anche al Governo Meloni, tanto che l’idea è quella di riproporlo nel 2023.

Il prossimo anno è quasi del tutto confermato il suo prolungamento, poi nel tempo potrebbe essere potenziato ed esteso anche agli uomini. Il monitoraggio delle pensioni che è stato fatto dall’INPS ha portato a dati interessanti come 800.000 pensioni solo nel 2021 con importi da 1200 euro.

Le donne lavoratrici fanno parte di una grande fetta e solo l’anno scorso sono state un bel po’ quelle anticipate e non quelle di vecchiaia. Quindi, per andare in pensione a 59 anni al momento vengono richiesti 35 anni di contributi maturati. Fermo restando che nel 2023 questa opzione viene confermata è bene capire se ci saranno delle variazioni sui contributi versati o meno.

Il consiglio è di rivolgersi direttamente all’INPS oppure al CAF di competenza al fine di poter valutare la propria posizione.