Novità bonus bollette 600€, esteso ad altre famiglie: come e chi potrebbe averlo

Novità bonus bollette esteso ad altre famiglie italiane grazie all’adozione del quoziente familiare: ecco come e chi potrebbe averlo.

Sono in arrivo interessanti novità in merito al bonus bollette luce e gas, che sarà esteso anche ad altre potenziali famiglie con prole a carico. Il Governo guidato da Giorgia Meloni sta studiando la possibilità di introdurre un nuovo meccanismo di calcolo, il quoziente familiare, che andrà a sostituire l’attuale ISEE. Con l’introduzione del quoziente familiare l’attuale Esecutivo mira a contrastare la denatalità, che caratterizza il contesto italiano.

I cugini francesi è da anni che adottano come sistema di calcolo il quoziente familiare e ciò ha permesso alla Francia di migliorare la natalità e di consentire ai nuclei familiari con i figli di avere maggiore accesso alle misure ed alle agevolazioni statali. Anche l’Esecutivo italiano di Centrodestra prova ad adottare questo nuovo meccanismo di calcolo e a mandare in “soffitta” l’attuale ISEE.

L’adozione del quoziente familiare, in sostituzione dell’ISEE, potrebbe consentire ad una maggiore platea di famiglie italiane di accedere alle agevolazioni erogate a livello statale. Primo tra tutti il bonus bollette. Con l’adozione del quoziente familiare, il bonus bollette sarebbe esteso ad altre 600.000 famiglie, in particolare ai nuclei familiari con tanti figli a carico.

Bonus bollette ad altre famiglie grazie al quoziente familiare

Il Governo Meloni sta studiando la possibilità di introdurre il quoziente familiare e di dire definitivamente addio all’ISEE. L’attuale Esecutivo di Centrodestra punta ad adottare dai cugini francesi il sistema di calcolo del quoziente familiare, che potrebbe invertire il trend relativo al calo demografico tricolore. Il quoziente familiare è un tipo di tassazione che somma i redditi dei coniugi ed il risultato viene diviso per il numero dei componenti della famiglia.

Per esempio, se una famiglia italiana è costituita da 5 componenti, di cui uno lavora ed incassa un reddito pari a 40.000 euro, per calcolare il quoziente familiare basta dividere quarantamila euro per il numero dei membri della famiglia (5), per ottenere 800 euro. Secondo il modello l’oltralpe, il quoziente familiare consentirebbe di risparmiare le imposte per circa 800 euro a nucleo familiare e, al contempo, un maggiore numero di famiglie potrebbero beneficiare di agevolazioni e sussidi economici statali, tra cui il bonus bollette.

Bonus bollette esteso ad altre famiglie italiane: la bella notizia da parte dell’Esecutivo Meloni

L’obiettivo del Governo di Centrodestra, con la prima Legge di Bilancio 2023, è quello di rafforzare le agevolazioni e gli aiuti economici italiani che devono fare i conti con il caro bollette luce e gas. in particolare, l’Esecutivo punta a rafforzare gli aiuti per i nuclei familiari con la prole a carico. Con l’adozione del quoziente familiare si verrebbe ad ampliare la platea di potenziali beneficiari del bonus bollette luce e gas. Sarebbero altri 600.000 i nuclei familiari che si aggiungerebbero ai 2,5 milioni di famiglie beneficiarie del bonus bollette.

Con l’adozione del quoziente familiare le famiglie italiane potrebbero risparmiare oltre 260 euro sulla bolletta dell’energia elettrica. Inoltre, sarebbero risparmiati altri 400 euro sulle bollette del gas per i nuclei familiari costituiti da quattro componenti.