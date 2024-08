La tradizionale notte di San Lorenzo, il 10 agosto, non sarà, come spesso accade negli ultimi anni, quella più foriera di luci.

Vediamo quali sono i giorni in cui ci sarà una maggiore possibilità di ammirare le stelle cadenti.

Notte di San Lorenzo, quando e dove ammirare le stelle cadenti

Le Perseidi, spettacolari stelle cadenti dell’estate, sono un fenomeno da non perdere. Tradizionalmente, la Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, è associata alle stelle cadenti. Tuttavia, il picco delle Perseidi si verifica generalmente tra l’11 e il 13 agosto. Quest’anno, il picco è previsto per il 12 agosto in orario diurno per l’Italia. Quindi, per osservare le Perseidi, vi consigliamo di guardare il cielo nella seconda parte della notte tra l’11 e il 12 agosto o tra il 12 e il 13.

Come osservare le Perseidi

Allontanatevi dalle città per ridurre l’inquinamento luminoso. Cercate un luogo con un cielo meno compromesso, come colline o rilievi dell’Appennino. Il punto da cui sembrano originarsi le Perseidi si trova tra la costellazione di Perseo e la “W” di Cassiopea, a nord-est. Potete anche semplicemente guardare verso lo zenit e attendere gli avvistamenti. Le Perseidi sono frammenti di polveri che entrano in atmosfera a oltre 200.000 chilometri all’ora, incendiandosi per via dell’attrito e generando lunghe scie di luce. Questi detriti provengono dalla cometa Swift Tuttle.

Oltre alle Perseidi, potrai ammirare Saturno, Marte e Giove. Non perdere la congiunzione tra Marte e Giove al mattino del 14 agosto. La Notte di San Lorenzo è una tradizione legata alle Perseidi, le stelle cadenti che si verificano ogni anno tra l’11 e il 13 agosto. Questo periodo è associato alla festa di San Lorenzo, un martire cristiano del III secolo. La leggenda vuole che durante questa notte, le stelle cadenti siano le lacrime di San Lorenzo mentre brucia sul rogo. In realtà, le Perseidi sono frammenti di polveri lasciati dalla cometa Swift Tuttle che entrano nell’atmosfera terrestre e generano spettacolari scie di luce.

Le Perseidi vennero osservate per la prima volta nel 36 d.C. Le leggende più interessanti risalgono all’epoca greca e romana. Durante il mese di agosto, dedicato all’imperatore Augusto, si celebravano varie ricorrenze per augurare fertilità ai campi.