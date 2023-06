Notte di follia a Nola, litiga con la fidanzata e investe sette persone

A Nola, in provincia di Napoli, la scorsa notte un uomo ha investito 7 persone dopo aver litigato con la fidanzata.

Con la sua automobile si è lanciato a folle velocità in Piazza Duomo intorno all’una di notte. La Panda ha iniziato a sfrecciare fra i numerosi giovani della movida nolana, ne ha investito alcuni e poi il conducente si è allontanato a tutta velocità e nei pressi del comune di Camposano c’è stato un violento incidente in cui la vettura si è capovolta. Sembra una scena da film d’azione invece è l’ennesimo fatto gravissimo di cronaca, che solo per miracolo non ha provocato vittime.

Auto investe ragazzi a Napoli, 7 feriti

Era una serata di movida quella di ieri a Piazza Duomo a Nola, in provincia di Napoli, dove tanti ragazzi stavano trascorrendo in compagnia una delle prime serate estive della stagione, per la gioia dei tanti locali che affacciano in quella zona contribuendo ad attirare i giovani del luogo.

Si tratta di un’area esclusivamente pedonale, proprio per questo motivo ha subito destato sospetto l’arrivo di una Panda nera lanciata a folle velocità, che con irruenza è entrata e poi si è fermata al centro della piazza. C’è stato un attimo di pausa e poi ha ripreso la folle corsa percorrendo tutto il tratto occupato da folle di giovani, investendone 7 e ferendone altri durante il tragitto.

Una scena terribile al pari di un film d’azione ma non era finzione, tutto vero e tutto ripreso dagli smartphone dei presenti che poi hanno postato il video nel quale si sentono le grida dei testimoni e lo sconcerto perché i soccorsi tardano ad arrivare nonostante l’urgenza delle varie chiamate che si intervallano alle forze dell’ordine e al 118.

Sono attimi di paura ma chi è il responsabile di ciò? I carabinieri di sono messi sulle sue tracce e hanno trovato la Panda ribaltata nei pressi del vicino comune di Camposano, a causa sicuramente dell’alta velocità. Il guidatore è stato trasportato in ospedale perché gravemente ferito e non è escluso che il ragazzo, poco più che ventenne, fosse sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti ma ancora non abbiamo la certezza di questo, tuttavia sono in corso esami specifici.

In effetti la tragedia è stata sfiorata poiché ci sono stati diversi feriti ma nessuna vittima.

È scattato l’arresto per il giovane protagonista di questo episodio ma verrà convalidato una volta dimesso dall’ospedale dove è in cura. I medici riferiscono che non è in pericolo di vita e non lo sono nemmeno i 7 ragazzi investiti durante la folle corsa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, poco prima il 20enne avrebbe litigato con la sua fidanzata, da lì il raptus. Si è messo alla guida della sua utilitaria e si è diretto in una zona che sapeva essere piena di persone in quel momento, ha quindi seminato il panico correndo fra i tavolini e i giovani che si erano raggruppati in zona.

Non sappiamo l’identità del ragazzo, ma solo che è di origine italiana. I testimoni dicono che era visibilmente alterato e ora sappiamo che probabilmente si era messo alla guida dell’auto per smaltire la rabbia dovuta alla precedente discussione. La ragazza verrò interrogata in queste ore per cercare di ricostruire come sono andate le cose.

Tanta la paura, ci sono stati poi alcuni feriti lievi che sono stati assistiti sul posto dai soccorritori sanitari, per 7 persone invece è stato necessario il trasporto nell’ospedale di Nola.

Le parole di Borrelli

Del fatto ha parlato il deputato Francesco Emilio Borrelli:

“Bisogna fare chiarezza sulla vicenda e il responsabile deve pagarne le conseguenze. questo episodio dimostra i pericoli della movida selvaggia che espone i giovani alla violenza alimentata dal consumi di droga e alcolici anche fra i minori. poteva essere un dramma”.

Il politico appartenente ad alleanza Verdi-Sinistra, ha dedicato un’ampia finestra sulla sua pagina Facebook per commentare l’accaduto. Ha anche pubblicato delle foto dell’auto che sfreccia a folle velocità e poi il momento dell’incidente stradale che ha fermato la corsa.

Borrelli ha sottolineato l’importanza dell’inasprimento delle pene per i delinquenti della strada, inoltre ritiene che il giovane fosse drogato ma bisognerà aspettare le conferme per questo. Il deputato ha ricordato che in diverse occasioni in passato, si è battuto in prima linea per chiedere controlli, regolamentazioni e prevenzione affinché questi episodi non accadano più.

“è stato fatto molto poco in merito, le istituzioni devono intervenire al più presto prima che sia troppo tardi. il prossimo di questi episodi potrebbe avere conseguenze più tragiche. bisogna proteggere i residenti e i giovani che vogliono divertirsi nel rispetto delle regole e dell’educazione civica. fermiamo la violenza”.

In effetti i giovani di Piazza Duomo stavano passando una serata normalissima e non era stato segnalato nessun problema, poi improvvisamente tutto è cambiato. Fanno paura le riprese del folle automobilista ma ancora di più il fatto che anche uscire con gli amici possa essere una cosa pericolosa.