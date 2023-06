Berlusconi di nuovo al “San Raffaele”: terza notte tranquilla

Dei controlli di routine hanno, nuovamente, riportato, all’ospedale “San Raffaele” di Milano, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. La sua terza notte in ospedale è trascorsa in modo tranquillo.

Berlusconi è stato ricoverato lo sorso 9 giugno dopo che, il 19 maggio, era stato dimesso dopo un lungo periodo di degenza trascorso al nosocomio milanese.

Berlusconi di nuovo in ospedale

Nuovo ricovero, ma questa volta per dei controlli di routine programmati, per Silvio Berlusconi, all’ospedale “San Raffaele” di Milano. Questa è stata la sua terza notte di ricovero ed è trascorsa in modo tranquillo, come descritto all’interno del bollettino medico che è stato emanato.

Il leader di Fora Italia ed ex premier è ricoverato da quattro giorni, dallo scorso 9 giugno, a causa di una patologia ematologica che l’ha riportato in una stanza della struttura dopo le dimissioni dello scorso 19 maggio.

I suoi erano accertamenti programmati, come hanno fatto sapere dal suo staff, ma che hanno comunque richiesto il ricovero nuovamente in ospedale. Accertamenti che riguardano la sua patologia ematologica legata alla leucemia mielomonocitica cronica, con la quale Berlusconi convive da ormai due anni.

Al suo quarto giorno di degenza, Berlusconi è stato visitato anche dal figlio Piersilvio e dal fratello Paolo. Stando a quanto riferito dal bollettino medico, al momento non è ancora possibile parlare di dimissioni né sapere quando l’ex premier potrà fare ritorno a casa. Stando a quanto riferito, Berlusconi rimarrà in ospedale anche questa settimana in attesa di conosce l’esito degli esami cui viene sottoposto e le decisioni dei medici che lo hanno in cura.

Terza notte tranquilla per l’ex premier

Attualmente Berlusconi è ricoverato ma non in terapia intensiva, è pienamente vigile e si trova in un reparto di degenza ordinaria. Una serie di controlli, che dovrà svolgere anche nei prossimi giorni, hanno portato il leader di Forza Italia di nuovo in ospedale. I suoi medici hanno deciso di anticiparli, spiegando che si tratta di una pratica del tutto normale, anche se Berlusconi aveva in programma degli incontri con i vertici del partito nella sua villa ad Arcore.

Come abbiamo detto, diverse sono state le visite che Berlusconi ha avuto dallo scorso venerdì, giorno nel quale è stato ricoverato. Dalla figlia Marina, al figlio Piersilvio, al fratello Paolo. Con lui c’è sempre la sua compagna, Marta Fascina.

Berlusconi, da tempo, soffre di una leucemia mielomonocitica, che lo ha portato a contrarre un’infezione polmonare all’inizio dello scorso mese di aprile. E’ stato ricoverato un mese e mezzo in ospedale, buona parte, in terapia intensiva, per poi uscire tre settimane fa, il 19 maggio.